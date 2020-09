Fekete-Lovas Zsolt színművész, szervező köszöntőjében hangsúlyozta, a két himnusz a két legfontosabb dolog számukra, mert ők egyben magyarok és cigányok is. Fekete-Lovas Zsolt elmondta, február óta szervezik a találkozót, nagyon színes programot állítottak össze, nem csak arról szól a rendezvény, hogy megőrizzék táncaikat, kultúrájukat, hanem igyekeznek nyíltan beszélni gondjaikról, arról, mi fáj nekik. A hátrányban megtalálták az előnyt, minden héten szerveznek olyan eseményeket, ahol kibeszélhetik gondjaikat.

Csernátoni Loránd, a cigány találkozót szervező Lármafa Egyesület vezetője elmondta, Sepsiszentgyörgyön „pulzál” a művelődési élet, Székelyföld kulturális fővárosává fejlődött, vallják, hogy arra a szintre fel lehet emelni az Őrkőt is, hiszen a városrész olyan értékekkel rendelkezik, hogy megérdemli, méltó helyet találjon Sepsiszentgyörgy kulturális vérkeringésében. Meg kell hallgatni az őrkőiek mondanivalóját is, mert ebben a világban egyre kevésbé figyelünk egymásra, más nemzetiségekre. Az Őrkőn is emberek élnek, a találkozó címe – Manus – is azt jelenti. A fesztivál célja, hogy a cigány ember találkozzék saját kultúrájával, a cigány ember találkozzék a magyar emberrel, valamint magyar ember is találkozzék magyar emberrel – egy nem megszokott környezetben. Reményét fejezte ki, hogy ki-ki leteszi saját előítéletét, legalább addig, amíg ezek az események történnek, hogy hátha meglátjuk egymásban az embert.

A rendezvényen Gergely Zoltán elmondta Patai Irén Cigány – értse, akinek értenie kell! című versét. A talpalávalót Gáspár Csaba és bandája húzta, Dima György Dávid, Dima Máté, valamint Eötvös Gergely és Eötvös Zsolt ropta a legényest. Kis Levente doboktató tanítványai fokozták a hangulatot. Gergely Zoltán felolvasta Simon-Lakatos Barna üzenetét: „Csak az összefogás hozhat reményt, örömet, eredményt. Ismerjük meg egymást, lássuk meg az isteni szépséget egymásban. (…) Mindenki tegyen egy lépést egymás felé, ne féljünk a másiktól, ragyogjon fel gyermekeink arcán a mosoly! Legyünk együtt emberek – manusok.”

Fekete-Lovas Zsolt még hozzátette, az időseken már nem lehet változtatni, de a gyermekeket jó irányba lehet terelni. Legfontosabb küldetésük, hogy olyan új nemzedéket tudjanak felnevelni, amelynek tagjai nem lopnak, nem csalnak, nem akarnak börtönbe jutni, és megtanulják a napi élet nehéz szabályait.