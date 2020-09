Bejan András igazgató elmondta: megtartották az első munkaülést, amelyen megbeszélték az iskolakezdéssel kapcsolatos problémákat. A nagy múltú kantai iskolában hagyományos módon kezdődik a tanítás szeptember 14-én, természetesen betartva az előírásokat. „Nem kevés a probléma – hangsúlyozta az igazgató –, hiszen túl rövid az idő a tanévkezdésig és túl sok az előírás, de az önkormányzat segítségével megpróbáljuk az osztálytermeket úgy kialakítani, hogy meglegyen a másfél méteres távolság a tanulók között. A tanerőket is valamilyen formában védenünk kell, hiszen tanárok nélkül nincs oktatás.”

Arról is döntés született tehát, hogy a zsúfoltság elkerülése érdekében több tanári szobát alakítanak ki. Az alsó tagozaton tanulók az iskola hátsó udvarán található két épületben kezdik az új tanévet, a szünetekben külön udvaron tartózkodnak, és közlekedni is külön kapun fognak majd. Az V–VIII. osztályosok szintén a B-épületben lesznek, és egy másik kapun fognak bejárni az iskolába, a középiskolások pedig a főépület főbejáratát fogják használni. Elkerülhető lesz így a reggeli zsúfoltság. A tantermek és a folyosók fertőtlenítése folyamatos lesz, a takarítószemélyzetet úgy osztották be, hogy 10 órától 18 óráig folyamatosan takarítsanak és fertőtlenítsenek mindenhol.

Az igazgató reményei szerint a 750 tanuló és a 70 tanerő úgy jár majd iskolába, hogy elkerüljék a fertőzésveszélyt. Bizonyára lesznek olyan szülők is – mondotta az igazgató –, akik amellett fognak dönteni, hogy betegségük okán nem fogják gyermeküket iskolába engedni, ebben az esetben a családorvostól kell majd igazolást kérniük. Az otthon maradt tanulókat táblagépekkel látják el, az osztálytermeket pedig bekamerázzák, hogy az illetők otthonról is követni tudják az ott történteket.

Bejan András azt is megjegyezte, csak ilyenkor van az iskoláknak, az igazgatóknak autonómiájuk, a döntés az ő kezükben van, de azt is el kell mondani, hogy a döntés mellett a felelősséget is fel kell vállalni, így az iskolák vezetőtanácsai nincsenek könnyű helyzetben. Első héten szülői értekezleteket fognak tartani, hiszen a felelősség nem csak a pedagógusoké, hanem a szülőké is, ha ugyanis betegen engedik el gyermekei­ket az iskolába, akkor a tanintézeteket nagyon hamar ismét be fogják zárni a járvány miatt. Az iskolán belül a maszkviselés tanároknak és diákoknak egy­aránt kötelező lesz. Ez nem egyszerű dolog, sok nehézséget okoz majd a kezdeti időszakban. Az iskolabuszok már az első iskolai naptól kezdve viszik-hozzák az ingázó tanulókat, az előírások értelmében mindössze 8–10 tanuló lehet a jármű fedélzetén.