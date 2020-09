Az önkormányzati munka nem amatőr színjátszás

No persze, eközben saját portáján ugyancsak profi módon még csírájában fojt el, kebelez be művészi módon mindenféle érdekeit sértő megmozdulást, avagy független szándékú médiát.

És akkor én kire is szavazzak? Az RMDSZ-jelöltre? De hát több stadion, aréna nem kell, sőt, ami van is, sok. No meg ebből a „belül baba, kívül kaka” városszépítésből is elegem van 30 év alatt nekem, meg külvárosi társaimnak. Példának okáért itt, a Jókai Mór írónk nevét becstelenítő utcában egy silány járdára sem tellett, hogy csatornázásról ne is beszéljek. Még az útszéli árok felújítása is csak „merész álom” maradt, hisz a polgármesteri szakik innovatív elképzelése, mely szerint a víz hágóra is mehet, a realitás talaján nem nyert igazolást, s így kénytelenek voltunk eldugaszolni az általunk vásárolt PVC-csöveket. Kaptunk viszont – talán a néhai tyúkfarmot ellensúlyozandó – két építőanyag-lerakatot, hogy legalább így részesüljünk egy rohamosan épülő-fejlődő-csinosodó megyeközpont fílingjéből. S mivel hiába ez az utca is Olt menti, Kökényes mégsem lehet, esélyünk sincs a napjainkat keserítő TIR-eket, 40 tonnás kamionokat meg targoncákat sorompóval, fekvő­rendőrrel elterelni.

Szavazzak tán az EMSZ jelöltjére? Sajnos, csodákban már rég nem hiszek, én képtelen vagyok „merészet álmodni”. No meg régi közmondásunk intő szaváról sem feledkezhetem meg: az éhes bolha mindig jobban csíp.

Így hát, mivel egyelőre a szavazás nem kötelező, büntetni se büntethetnek jobban, maradok én hon, szavazzon, ki ennek értelmét látja.

Dezső Bernát, Sepsiszentgyörgy