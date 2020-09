Floating Cinema & Theater

Gróf Jankovich-Bésán Elemér, az árkosi Szentkereszty-kastély tulajdonosa és Anna Maria Popa, az Andrei Mureșanu Színház igazgatója kezdeményezésében ma rajtol Floating Cinema & Theater néven egy új és merész kulturális projekt: a vízi mozi és színházi estek. A rendezvénysorozat célja: az árkosi Szentkereszty-kastélyt újra bevonni Sepsiszentgyörgy és a vidék kulturális körforgásába. Az árkosi kastély taván tíz kétszemélyes csónakot helyeznek el. A balesetek elkerülése miatt a csónakokban legtöbb két személy lehet. A hét éven aluli gyermekek a tó partján elhelyezett székekről követhetik az előadást. Kiskorúak csak felnőtt felügyelete mellett ülhetnek a csónakokba, és kötelezően mentőmellényt kell viselniük. A tó partján kialakítanak egy 30 személyes nézőteret. A tó közepén található szigeten lesz a színpad, amelyen a négy hétvége alatt a programban szereplő elő­adásokat játsszák. Az elő­adások és a filmvetítések idején a kastélypark nem látogatható, ezért kérik az érdeklődőket, hogy a rendezvények előtt egy órával érkezzenek, ha szeretnék megtekinteni a parkot. A park­látogatás az előadások után is lehetséges lesz.

A rendezvénysorozat e heti programja: ma 17 órától (esőnap: szombat, 11 óra) a Cimborák Bábszínház A buták versenye című előadása; vasárnap 21 órától (esőnap: szeptember 7., hétfő, 21 óra) a Művész mozi szervezésében a Babyteeth című ausztrál vígjátékot, a 2019-es TIFF közönségdíjas filmjét vetítik. A jövő héten: szeptember 11-én, pénteken 21 órától (esőnap: szombat) az M Studio Pyro című előadása látható; szeptember 13-án, vasárnap 21 órától (esőnap: szeptember 14., hétfő) a Művész mozi szervezésében a Portré a lángoló fiatal lányról (2019) filmet nézhetik meg az érdeklődők.

A programokra járatok közlekednek Sepsiszentgyörgy és Árkos között, ezek a sepsiszentgyörgyi buszpályaudvarról 10 és 16 órakor indulnak, visszaút 20.50-kor (egy utazás ára 5 lej). A jegyértékesítés online történik a kulturális intézmények jegyértékesítő rendszerein keresztül.

Double Rise-turné

Az idén ötödik születésnapjára készülő Double Rise Fesztivál 2020-ban, a magyar összetartozás kiemelt évében több szempontból is rendhagyó módon ünnepel szeptember 3–5. között. A koncertsorozat fellépői közt találhatjuk a Fölszállott a páva tehetségkutató versenyen győztes Tokos zenekart, valamint barátaikat, az örökös aranysarkantyús táncost, Berecz Istvánt, a Muzsikás együttes szólistáját, Kacsó Hanga Borbálát, valamint a Kárpát-medencei színházi élet egyik legmeghatározóbb tehetségét, ifj. Vidnyánszky Attilát. A turné Trianonra emlékező népzenei-néptáncos-verses előadását a Koszika & The HotShots, illetve No Sugar zenekarok koncertjei követik. A Double Rise on Tour idei missziója, hogy a kialakult járványhelyzetben a magyar kulturális élet, illetve a Trianonra emlékező programok hiányát valamelyest pótolja. A sorozat szeptember 3-án Torockón, a fesztivál eredeti helyszínén debütált. Ezt követően ma 18 órakor Csíkszeredában, záróakkordként szeptember 5-én 18 órától Sepsiszentgyörgyön állomásozik a turné. Az esemény ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.

Kiállítás

KETTŐS KIÁLLÍTÁS SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban ma 18 órától megnyitják Bencsik János és Mattis-Teutsch Waldemar képzőművészek kiállítását. A megnyitót az épület mögötti udvaron tartják. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti. Bencsik János kiállítását Dimény András grafikus, Mattis-Teutsch Waldemarét Ziegler Ágnes művészettörténész nyitja meg.

MIKÓ 160 ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS. A kiállítás szeptember 7-től újra látogatható hétköznapokon 10–16 óráig, előzetes bejelentkezés esetén 16–18 óráig is a Keresztes-házban (Gróf Mikó Imre utca 9. szám).

Zene

BEMUTATKOZIK A FILLHARMONI. A sepsiszentgyörgyi KultúrParkban a szeptemberre tervezett koncertek sorát ma 18 órától a FillHarMoni zenekar indítja. Az akusztikus projekt először lép közönség elé. A zenekar alapítói, Opra Mónika szólista és Kertész János billentyűs a zenekar többi tagjával: Kertész Hubával (akusztikus gitár), Tóth-Györgybíró Aporral (cselló) és Ráduly Zsófiával (hegedű) változatos repertoárt hoztak létre. A koncertre az ülőhelyek száma korlátozott. Jegyár: 5 és 10 lej, kaphatók elővételben a városi kulturális szervezőirodában, illetve az esemény előtt egy órával a helyszínen.

THE CRAZY PLUMBERS. A kovásznai művelődési ház szabadtéri színpadán ma 19 órától lép fel a 2012-ben Kézdivásárhelyen alakult The Crazy Plumbers rockabilly/psychobilly zenekar a Voces női kar néhány tagjának kíséretében. Előzenekarként a Siction hallható.

NÉPDALÉNEKLÉS. Vasárnap 11 órakor az angyalosi református templom udvarán a Fölszállott a páva vetélkedő 2018-as győztese, a vargyasi származású Borbáth Szilveszter népdalénekes hallható.

Mozi

ESŐNAP. Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban a Seveled című magyar játékfilm vetítését az esős idő miatt ma 20.30-tól tartják meg. Jegyet 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani.

Hitvilág

VIRRASZTÁS. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban minden elsőpénteken virrasztást tartanak. Ma 22 órától kezdődik a virrasztás, amelyet a Mária Rádió élő adásban közvetít.

PÜSPÖKI PRIMICIA. Dr. Kerekes László püspök atya ünnepélyes szentmisét mutat be vasárnap 10 és 12 órától Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb-templomban.

BÚCSÚ. Imecsfalván a katolikus templomban szeptember 5-én, szombaton, Kisboldog­asszony napján 11 órakor kezdődik az ünnepi búcsús szentmise. Szónoka Karácson Tibor, az erdélyi Mária Rádió műsor­igazgatója.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Baróton és Felsőrákoson, hétfőn Bibarcfalván és Bodoson.

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen szeptember 7-én 8.30–14 óráig az Állomás utcában a ­villanyrendőr és a vasút közötti szakaszon; Mak­sán, Eresztevényben és Sepsibesenyőn szeptember 8-án 9–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete közli, hogy hétfőn, szerdán és pénteken 10–12 óráig kereshetik fel az irodát azok, akik a 2020/130-as törvény alapján kárpótlást igényelnek.

KÉZIMUNKAKÖR. Szeptember 7-én, hétfőn 16 órától a Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakör az újraindítás kapcsán megbe­szélésre várja a tagokat a sepsiszentgyörgyi ’56-os emlékparkba.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (telefon: 0267 313 513); Kézdivásárhelyen hétvégén a Gábor Áron utcai Rich­ter Gedeon (telefon: 0267 362 280), hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (telefon: 0372 407 089); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 431) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.