Lapunk érdeklődésére Sebestyén-Lázár Enikő iskolaigazgató elmondta, teremhiány miatt az elméleti és szakórák megszervezése járványon kívüli időszakban is gondot jelent, ez most fokozottan megmutatkozik. Az idei tanévkezdés, mint mindenütt, itt is más lesz, délben egy órát vesz igénybe a termek fertőtlenítése, emiatt a középiskolások később, 14 órakor kezdik az általános műveltségi órákat, és lesz hat olyan nagy létszámú gimnáziumi és líceumi osztály, amelyek számára a hibrid megoldást találták egyedül kivitelezhetőnek, ami azt jelenti, hogy az osztály fele két hétig bejár az iskolába, a másik fele otthon online követi az órákat. A következő két hétben cserélnek – részletezte az iskola­vezető. Ehhez megvannak az eszközeik, a tantermeket laptopokkal szerelték fel, a diákon múlik, hogy mennyire veszi komolyan és figyel oda a távolsági oktatásra, ha jelen van az online órákon, nem marad le semmiről – véli Sebestyén-Lázár Enikő. A szakórákra ez idő alatt is be kell járni, ennek feltételei is biztonságosak, mivel egyéni, illetve kiscsoportos tevékenységről van szó. A zeneszakon, a zongorán kívül minden hangszer egyéni, vagy a diák sajátja, vagy az iskola biztosítja számára, ezért nem áll fenn a fertőzés terjedésének veszélye a hangszerek által. A zongorát, a terem bejáratának a kilincsét a tanár is letörölheti, szellőztethet két óra között, ehhez nem kell pluszszemélyzet, de a két váltás miatt máskor is, most is több takarítónőre lenne szükség – mondta az igazgató.

Mivel az iskola a megye egyetlen művészeti líceuma, amely elsőtől tienkettedikig több mint ötszázötven diákkal működik magyar és román tagozaton, az átlagnál több tehát a más helységből származó tanuló, ezért a bentlakásban is átszervezésre volt szükség, tanulótermeket kellett átalakítani hálószobává, ahol összesen ötvenegy diáknak tudják biztosítani az elhelyezést, húsz tanulót átirányítottak a Constantin Brâncuși Szakközépiskola bentlakásába. Az étkezést meg tudják oldani iskolán belül, csak egyszer használatos tányérok, poharak, evőeszközök lesznek forgalomban, és mindenki a szobájában fogyasztja el a hideg és a meleg ételt. Ugyanígy csomagolják a Speciális Iskola adagjait, ugyanis a művészeti iskolában főznek ennek az intézménynek is.

A kórus- és zenekari próbákat a díszteremben tartják, ahol megoldható az előírt egyméteres távolság a diákok között, a tantermek némelyikében egyszemélyes padokra cserélik a jelenlegieket. A régi épület régóta tervezett felújítása is hamarosan megkezdődik, jelenleg a tűzoltósági engedélyre várnak, de a kivitelezővel úgy egyeztek, a munkálatok nem fogják befolyásolni az oktatást, a belső tennivalókat majd csak a vakációban végzik.

A Plugor Sándor Művészeti Líceumban az elemi, nyolcadik és tizenkettedik osztályosok tanévnyitó ünnepség nélkül ugyan, az elővigyázatossági szabályokat betartva, de a hagyományos módon kezdik a tanévet, hat osztály kivételével a többiek is, de minden bizonnyal lesznek menet közben olyan felmerülő kérdések, amelyekre egyelőre senki nem tudja a választ. Sebestyén-Lázár Enikő iskolaigazgató bizakodó. Azt reméli, a lehetőségekhez képest mindenből a legjobbat tudják kihozni.