A polgármester felidézte: jó néhány hónappal ezelőtt elindították az online hibabejelentő programot – a lakók interneten jelezhették, ha valamely városgazdálkodással kapcsolatos gondot észleltek környezetükben –, ennek részeként május elsejétől szeptember elsejéig 228 kérést adtak le. Ebből 164-et fogadtak el és 64-et elutasítottak, mivel azok nem hibabejelentésre vonatkoztak. A 164 bejelentésből szeptember elsejéig 131 oldódott meg, 33 probléma megoldása pedig folyamatban. A hibabejelentések hatvan százalékát a városházának, 12 százalékát a helyi rendőrségnek, 22 százalékát a vízszolgáltatónak, 6 százalékát pedig a helyi közüzemeknek címezték.

A most induló programot már korábban elfogadta az önkormányzat. Lényege, hogy a helyi tanács évente elkülönít a költségvetésből egy összeget, amire kézdivásárhelyi lakcímmel rendelkező magánszemélyek vagy civil szervezetek pályázhatnak olyan kezdeményezés megvalósítására, amely nem a városháza, hanem a lakók részéről érkezik – hangsúlyozta az elöljáró. A részletekről Szilveszter Szabolcs, a projekt kezdeményezője számolt be. Elmondása szerint ilyen program New Yorktól Amszterdamig számos városban jól működik, de Romániában is kezdett elterjedni, és nem csak a nagyvárosokban. A legfontosabb, hogy a lakosság legyen a kezdeményező, és a pályázat megvalósítása a közérdeket szolgálja. A pályázatokat hat csoportba sorolták: utcai infrastruktúra (sétányok, járdák, terek és gyalogosövezetek); közterületek, köztéri bútorzat rendezése; zöldövezetek, játszóterek és közterületek rendezése, közvilágítás stb.; mobilitás, akadálymentesítés és biztonságos közlekedés (közlekedést szolgáló utak javítása, hozzáférhetőség növelése fogyatékkal élők számára, videós megfigyelő rendszerek stb.); oktatási és kulturális infrastruktúra és Smart City, digitális város.

Az a projekt lesz nyerő a sok közül, amely a lakosság részéről a legtöbb szavazatot kapja a bp.kezdi.ro kétnyelvű honlapon. A terveket szeptember 7-től október 14-ig lehet benyújtani, azaz feltölteni a honlapra, majd következik egy kéthetes műszaki és jogi szűrés, amelynek során ellenőrzik, hogy megfelelő-e a pályázat. A szavazás október 31. és november 30. között zajlik, a kivitelezésre pedig december 14. után kerül sor. Idén erre a célra a helyi költségvetésből 100 000 lejt különítettek el. Egy projekt maximális költsége 50 000 lej, de támogató tehet még hozzá pénzt, ezt szponzorszerződéssel kell eljuttatnia az önkormányzathoz.