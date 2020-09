Szokásos iskolakezdésre számítanak Orbaiszéken

Bartos Zsolt, a zágoni Mikes Kelemen Általános Iskola – és alintézményei: a papolci elemi iskola és óvoda, a zágoni Szabó Kati Óvoda, a George Coșbuc Elemi Iskola és a Ion Creangă Óvoda – igazgatója érdeklődésünkre elmondta: fel vannak készülve a tanévkezdésre, azt szeretnék, ha a normalitáshoz legközelebbi körülmények között indulhatna a tanítás. Addig is az osztálytermek 15 fős csoportok oktatására vannak előkészítve. Minden egységet fertőtlenítettek, be tudják tartani a pillanatnyilag kötelező távolságtartás szabályait. A járvány szempontjából a helységek a zöld zónába tartoznak, de az iskolakezdésről konkrétumot nem tud mondani, a biztos dolgokról nyilatkozni csak a tanügyminisztérium hivatalos közleménye után fog – mondta az igazgató. Mindenképp azt szeretnék, ha a tanítás hagyományos módon, az osztálytermekben zajlana, s nem kellene informatikai eszközöket használni az oktatáshoz. Eddig egyetlen szülő sem igényelt táblagépet, internetes hozzáférést az iskolától – fűzte hozzá.

Bartos Zsolt elmondta, Kovászna Megye Tanácsának, Zágon Polgármesteri Hivatalának köszönhetően sikerült kimeszelni, fertőtleníteni az iskola és minden alegységének épületét. Az iskolában teljes a pedagógusok köre, nemrég matematikatanár is érkezett. Mindenki végleges állással bír, nincsenek helyettesítők a tanári karban. Az iskola létszáma növekedőben, immár Kommandóról, Feldobolyból is járnak ide tanulók, szállításukat a szülők oldják meg – húzta alá Bartos. Barátoson a Bibó József Általános Iskolában és alegységeiben, az orbaiteleki és pákéi tanintézményekben is felkészültek az iskolakezdésre. Ha a hatóságok engedélyezik, teljes létszámú osztályokkal kezdhetik a tanévet – tudtuk meg Beder Győző iskolaigazgatótól. A tanári kar hétfőn ülésezett, és mindannyian egyetértettek abban, hogy a tanítás legjobb körülmények között való elvégzése okán a vírusjárvány ellenére is vállalják személyes jelenlétüket az iskolában. A tantermekben a tanulók közötti egyméteres távolság betartása megoldott, fertőtlenítőszert is biztosítanak, de egyelőre kérdéses, hogy a tanulóknak tudnak-e szájmaszkot adni – az iskolában és alegységeiben 147 gyermek kezdené az oktatást szeptemberben. Uniós pályázatra van lehetőség, ebből azonban legkorábban a jövő év elején ejthetnének meg beszerzéséket – mondta Beder Győző. A Bibó József-iskola és alegységei rendelkeznek minden engedéllyel, megfelelő illemhelyekkel látták el ezeket, s csatlakoztatták az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózatra is.