Előző írásunk

2020-09-04: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Az elmúlt évtizedben Sepsiszentgyörgy a kultúra, a sport és az oktatás területén ért el kimagasló eredményeket, az önkormányzat célkitűzése a következő évekre az, hogy a helyi kis- és középvállalkozások megerősödjenek, ezáltal pedig hosszú távon is versenyképes legyen a megyeszékhely és közössége – vázolta Antal Árpád polgármester. Álláspontja szerint az elmúlt tíz évben radikálisan és jó irányban átalakult a vállalkozói struktúra a városban, „megizmosodtak” a valóban helyi vállalkozások, és van példa arra is, hogy némelyek a semmiből építettek fel jelentős forgalmat megvalósító cégeket, amelyek szívesen áldoznak a kultúrára vagy akár a sportra is. Mindezekről annak kapcsán esett szó, hogy a városi RMDSZ elnökeként az újabb mandátumért versenybe szálló városvezető fiatal tanácstagjelölteket mutatott be, akik gazdasági közegben tapasztalt szakemberek.