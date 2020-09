Következő írásunk

Tíz új községi polgármesterjelöltjéből ötöt tegnap mutatott be a háromszéki RMDSZ, amelynek elnöke, Tamás Sándor bevezetőjében elmondta: az indulók egy része máris megbízott polgármesterként tevékenykedik: Gidófalván a községvezető hirtelen elhunyta miatt, Lemhényben, Kökösben és Dálnokban pedig azért, mert az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség összeférhetetlenséget állapított meg, holott egyik elöljáró esetében sem találtak kapcsolatot a közszférával. Nagyborosnyón a jelenlegi alpolgármestert nevezik be, akit az Erdélyi Magyar Szövetség is támogat. Tervekben egyik jelölt sem szűkölködik, a feladatok és nehézségek azonban természetesen különbözőek.