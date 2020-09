Kirúgások, leváltások, lemondások

Hétfőn megbukott a kormánybuktatás. Létszámhiány miatt még a szavazásra sem került sor, még a kezdeményező szociáldemokraták közül is hiányoztak öten, akik közül hárman beteget jelentettek, és volt két igazolatlan hiányzó, parlamentkerülő. De a kormánybuktatás elbukásának is van előnye, mert most már látszik, hogy elpusztult a szociáldemokraták toxikus (mérgező) többsége a parlamentben (ahogy Iohannis szokta mondani), és mostantól az Orban-kormány akadály nélkül győzheti le a vírusjárványt, oldhatja meg az oktatás működését és biztosíthatja a gazdaság jövőjét.

A bizalmatlansági indítvány megszavazásán minden szocdemnek élve vagy holtan, de szavazásra emelt kézzel ott kellett volna lennie. A pártelnök Ciolacu azt állítja, hogy a betegek csak szimuláltak. Biztosan tudja, hogy krétaporos vizet ittak és emiatt lázuk lett, amiért rögtön vírusgyanúsokká váltak, és így mentek el betegszabadságra. Most nemcsak a magaviseleti jegyüket vonja le, hanem a pártból is úgy kiteszi őket, mint a macskát… Ezek csak pecsenyesütögető kombinálók, akik életben hagyták az Orban-kormányt, hogy helyet kapjanak a pártvándorok listáján a liberálisok mellett – állítja. Úgy néz ki, egyedül a volt belügyminiszter asszony, Carmen Dan szabadul meg a kiebrudalástól, aki azt állítja, hogy édesanyja kórházba került. De a többieknek sem kell búsulniuk, mert tettükért hálából majd a kormányfő, Orban esetleg megdobja őket egy-egy parlamenti hellyel vagy valami pénzes állással. Bár veszteség Ciolacunak, de hatalmas nyereség Orbannak egy olyan alak mint Cătălin Rădulescu, a géppisztolyos képviselő, aki ha kell, fegyverrel is tud harcolni (saját érdekeiért). A szociáldemokraták elvesztették a harcot, és pártjuk mindazokat, akik cserben hagyták őket, most tekinthetné akár saját halottjának is, de nem teszi, mert az igen nagy megtiszteltetés lenne számukra.

Most már Iohanescu elnök megbocsáthat a magyaroknak is, mert ők sem mentek el szavazni, bár, mint Kelemen Hunor mondta: ezer okuk (csak ilyen kevés?) lett volna a kormánybuktatásra, most azt hiszik, hogy ezzel a tettükkel bizonyítják, hogy mégsem akarják elrabolni Erdélyt, és remélik, hogy többet nem lesz semmiféle ionopot chivanoc-ozás. De már vannak szakértők, akik előre félnek, hogy az RMDZ mégiscsak benyújtja a számlát, és nem lehet tudni, mibe kerül az, hogy nem járultak hozzá a kormánybuktatáshoz. No, majd meglátjuk, ez a tettük elég lesz-e ahhoz, hogy bebizonyítsák, már nem Erdély kell nekik.

Ami egyik oldalon a szociáldemokratáknak kár, másikon a liberálisoknál tiszta haszon. És ez nem csak a politikában érvényes. Legutóbb a sorozatos sajtótámadások miatt lemondott a Román Rendőrség főkapitányi tisztségéről Liviu Vasilescu, miután a rendőrség egy sikeres drogfogási akciójáról számolt be, de lesz helyette más. Vannak, akik azt állítják, hogy a főnököt rábeszélték a lemondásra, mert nálunk nem nagyon szokás ilyesmit önszántá(s)ból megtenni. A sajtó azt hánytorgatta fel neki, hogy a hírhedt Duduianu bűnözőklán tagjaival találkozott. Hányszor látjuk amerikai filmeken, hogy a rendőrök, alvilági alakokkal randevúznak azért, hogy információkat szerezzenek tőlük! Vagy az is megtörténik, hogy beépülnek egy-egy bűnbandába, hogy azután belülről bomlasszák vagy leleplezzék azt. Vasilescu úr azért találkozott a meggyilkolt bandafőnök családtagjaival egy templomnál, hogy beszélje rá őket, a kitűzött időpont előtt temessék el meggyilkolt vezérüket, akit minden járványügyi szabályt megszegve otthon ravataloztak fel. A rendőrfőnök azt akarta, hogy lezáruljon a járványveszélyes siratás. Nem jó, ha a sajtó mindenbe beleüti az orrát, mert lám, önkéntelenül is leleplezett egy titkos rendőrségi vezetőt. A miniszterelnök mintha még örvendene is a lemondásnak, mert reménykedve mondja: „Az a fontos, hogy találjunk egy szakembert, egy olyan embert, akik eléri az általunk követett célokat: nulla tolerancia a bűnözéssel szemben, harc az alvilági klánokkal.” Azt nem mondja, de bizonyos, hogy jó román szokás szerint saját bizalmi emberét szeretné ott látni, aki figyelmesebb az alvilági vezetőkkel tartott egyezkedésekben.

De hogy magyarokról is szóljunk, említsük meg, hogy lemondott Szilágy megyei alprefektusi tisztségéről Végh Sándor is (korábban RMDSZ-es parlamenti képviselő), aki vasárnap autót vezetett,és sikerült egy liter levegőbe 1,5 milligramm alkoholt kifújnia, miután balesetet okozott. Mondhatni, hogy Véghet utolérte végzete.