Iohannis magyarázkodik

Hétfőn megbukott a kormánybuktatás. Létszámhiány miatt még a szavazásra sem került sor, még a kezdeményező szociáldemokraták közül is hiányoztak öten, akik közül hárman beteget jelentettek, és volt két igazolatlan hiányzó, parlamentkerülő. De a kormánybuktatás elbukásának is van előnye, mert most már látszik, hogy elpusztult a szociáldemokraták toxikus (mérgező) többsége a parlamentben (ahogy Iohannis szokta mondani), és mostantól az Orban-kormány akadály nélkül győzheti le a vírusjárványt, oldhatja meg az oktatás működését és biztosíthatja a gazdaság jövőjét.