Felidézett család- és településtörténet A baróti Erdővidék Múzeuma kertjében szeptember 8-án, kedden 18 órakor a Kik éltek, hogyan éltek Baróton? című beszélgetéssorozat harmadik találkozóján a Kossuth Lajos utca középső szakaszának, a Kis (ma Ady Endre) és az Egyed utcának szentelnek figyelmet. Kiemelten hívják és várják mindazokat, akiknek az említett utcák bármelyikéhez valamilyen emlékük fűződik, esetleg ott éltek akár ők, akár szüleik, nagyszüleik, rokonaik. Az emlékek minél jobb felidézéséhez fényképeket is vihetnek. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus. A találkozóra érvényes a járvány ideje alatt előírt összes óvintézkedés, a szájmaszk viselése és a megfelelő távolság betartása kötelező.

Szabadtéri vetítések

Sepsiszentgyörgyön az ’56-os parkban zajló szabadtéri filmvetítések programja ezen a héten: 8-án, kedden 20.30 órától (esőnap: szerda) az Amanda című 2018-as francia filmet vetítik (román felirat); szeptember 10-én, csütörtökön 20.30-tól (esőnap: péntek) a Békeidő című 2020-as magyar filmet nézhetik meg az érdeklődők. Jegyet 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani. A mozipénztár programja: hétfőn, szerdán és pénteken 12–20, kedden, csütörtökön és esőnapon 13–21 óráig.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház szeptember 12-én 18 órától az ’56-os emlékparkban a Szerb Antal VII. Olivér című regénye nyomán készült előadás bemutatóját tartja. Az előadás rendezője Zakariás Zalán. Javasolják, hogy aki teheti, online váltson jegyet a biletmaster.ro weboldalon, ha erre nincs lehetőség, a központi jegyirodában is kaphatóak jegyek (nyitvatartási rend: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig), illetve előadás előtt egy órával a helyszínen.

M STUDIO. Szeptemberben is játssza Pyro című tűzshow-ját az M Studio: 11-én Árkoson lépnek fel 21 órától, 13-án és 18-án a főtéren, 15-én a Csíki negyedben, 21-én 21.30-tól a Puskás Tivadar utcában várja a társulat az érdeklődőket. Szeptember 24–27. között három Kolozs megyei kistelepülésre látogat el a társulat a Shoshin Színházi Egyesület partnereként. 29-én Kovásznán is bemutatják a tűzshow-t. A sepsiszentgyörgyi előadások ingyenesek, az Árkoson tartott előadásra jegyek a központi jegyirodában kaphatók (egységes jegyár: 10 lej).

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című szabadtéri előadását Sepsiszentgyörgyön az ’56-os parkban (a KultúrParkban) szeptember 8-án, kedden 17 órától játssza. Helyfoglalás és további információk a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

Kiállítás

MIKÓ 160. Az iskolatörténeti kiállítás mától újra látogatható hétköznapokon 10–16 óráig, előzetes bejelentkezés esetén 16–18 óráig is a Keresztes-házban (Gróf Mikó Imre utca 9. szám).

EMŰK. A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban Bencsik János és Mattis-Teutsch Waldemar képzőművészek kettős kiállítása október 2-áig látogatható keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

Zene

A kedvezőtlen időjárásra való tekintettel a The Crazy Plumbers & Voces, illetve a Sicton együttes kovásznai koncertjét szeptember 8-án, kedden 19 órától tartják meg Kovásznán a Városi Művelődési Ház szabadtéri színpadán.

Floating Cinema & Theater

Gróf Jankovich-Bésán Elemér, az árkosi Szentkereszty-kastély tulajdonosa és Anna Maria Popa, az Andrei Mureșanu Színház igazgatója kezdeményezésében zajlik Floating Cinema & Theater néven egy új és merész kulturális projekt (vízi mozi és színházi estek). A rendezvénysorozat célja: az árkosi Szentkereszty-kastélyt újra bevonni Sepsiszentgyörgy és a vidék kulturális körforgásába. Az árkosi kastély taván tíz kétszemélyes csónakot helyeznek el. A balesetek elkerülése miatt a csónakokban legtöbb két személy lehet. A hét éven aluli gyermekek a tó partján elhelyezett székekről követhetik az előadást. Kiskorúak csak felnőtt felügyelete mellett ülhetnek a csónakokba, és kötelezően mentőmellényt kell viselniük. A tó partján kialakítanak egy 30 személyes nézőteret. A tó közepén található szigeten alakítják ki a színpadot. Az előadások és a filmvetítések idején a kastélypark nem látogatható, ezért kérik az érdeklődőket, hogy a rendezvények előtt egy órával érkezzenek, ha szeretnék megtekinteni a parkot.

A rendezvénysorozat e heti programja: szeptember 11-én, pénteken 21 órától (esőnap: szombat) az M Studio Pyro című előadása látható; szeptember 13-án, vasárnap 21 órától (esőnap: szeptember 14., hétfő) a Művész mozi szervezésében a Portré a lángoló fiatal lányról (2019) filmet nézhetik meg az érdeklődők.

A programokra járatok közlekednek Sepsiszentgyörgy és Árkos között, ezek a sepsiszentgyörgyi buszpályaudvarról 10 és 16 órakor indulnak, visszaút 20.50-kor (egy utazás ára 5 lej). A jegyértékesítés online történik a kulturális intézmények jegyértékesítő rendszerein keresztül.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen ma 8.30–14 óráig az Állomás utcában a villanyrendőr és a vasút közötti szakaszon; Maksán, Eresztevényben és Sepsibesenyőn szeptember 8-án 9–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Bibarcfalván és Bodosban, kedden Köpecen és Miklósváron szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

ÜGYFÉLFOGADÁS. A Kovászna Megyei Nyugdíjpénztár ügyfélfogadási programja: a nyugdíjügyekkel kapcsolatos dokumentumokat hétfőtől szerdáig 8.30–14, pénteken 8.30–12.30 óráig fogadják; a temetkezési segély igénylése és kiadása kedden és csütörtökön 8.30–14 óráig lehetséges; kezelési jegyeket igényelni és átvenni hétfőtől csütörtökig 8.30–13.30, pénteken 8.30–12 óráig lehet.

KÉZIMUNKAKÖR. Ma 16 órától a Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakör az újraindítás kapcsán megbeszélésre várja a tagokat a sepsiszentgyörgyi ’56-os emlékparkba.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

HUMORKERT. Szeptember 9-én, szerdán 18 órakor várnak minden kikapcsolódni vágyót a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház udvarterébe.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. ♦ Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgáltatás in­gyenes.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (telefon: 0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 431) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától a szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzére, 17.20-tól örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Temesvárról a mehalai templomból, 18.50-től A hét plébániáját Gábor Anna mutatja be, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 21.15-től a béke rózsafüzére, 21.25-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde rovata, 22 órától zsolozsma – kompletórium.

Honlap: mariaradio.ro.