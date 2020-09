Hamilton a rajtnál látványosan kilőtt, és magabiztosan őrizte meg az első helyet, miközben csapattársát, a második kockából startoló Valtteri Bottast Sainz nemes egyszerűséggel legyorsulta az első kanyarig, majd a másik McLarennel Lando Norris is megelőzte. Bottas az első körben még két pozíciót veszített, és Max Verstappen is két helyet rontott, ötödikből hetedik lett. A 6. kör után a ferraris Sebastian Vettel fékprobléma miatt feladta a versenyt. A 20. körben Kevin Magnussen autója tönkrement, a dán pilóta a célegyenes elején állt félre, a versenybíróság pedig a pályára küldte a biztonsági autót. Az újraindításnál Charles Leclerc a célegyenesre vezető kanyarban elveszítette az uralmát a Ferrari felett és a gumifalba csapódott. A baleset nyomán piros zászlóval félbeszakították a futamot.

A versenyautók felsorakoztak a bokszutcában, közben pedig Antonio Giovinazzi és Hamilton 10 másodperces stop and go büntetést kapott, mert a tilos jelzés ellenére hajtott be a bokszba. A futam nagyjából 20 perc után folytatódhatott, mégpedig az új szabályoknak megfelelően állórajttal. A második rajtot Hamilton jól kapta el, megtartotta az első helyet, de a kör végén kiállt a bokszba letölteni a büntetését. A vezetést így Gasly vette át, mögötte a két Alfa Romeo száguldott Räikkönen, Giovinazzi sorrendben, de utóbbi két körrel később letöltötte a 10 másodperces büntetését a bokszban. Időközben Verstappen versenyautója is felmondta a szolgálatot. Gasly taktikusan védekezve megőrizte az első helyet, és ezzel az F1-ben Olivier Panis 1996-ban aratott monacói győzelme után először állhatott fel ismét francia versenyző a dobogó felső fokára.

A vb a hétvégén Mugellóban a Toszkán Nagydíjjal folytatódik.