Az odavágó után az A-osztály visszavágóját is megnyerte a megyeszékhelyi Sepsi-SIC felnőtt férfi asztalitenisz-csapata, majd a Szuperligáért kiírt osztályozón is diadalmaskodtak a zöld-fehér mezes pingpongozók, és így 2017 után Sepsiszentgyörgynek ismét van együttese a sportág hazai élvonalában.

Péntektől vasárnapig az izvorani-i olimpiai központban rendezték meg az asztalitenisz A-osztályos országos bajnokság visszavágóját, amelyen érdekelt volt a Teodor Simon által edzett megyeszékhelyi Sepsi-SIC együttese is. A Laurenţiu Bârlan, Andrei Bârlan, Kanabé Szilárd, Ștefan Moldoveanu, Bojan Crepulja összeállítású csapat az első helyről várta a hétvégi mérkőzéssorozatot, és akárcsak az odavágóban, most is százszázalékos teljesítménnyel és mindössze két elvesztett szettel zárta a teremtornát.

A zöld-fehér mezes fiúk 3–0-ra verték a Pristavu Câmpulung II., a Dési Tenis Club és a Konstancai Farul gárdáját, majd 3–1-re győzedelmeskedtek az Aradi MSK és a Kolozsvári Politechnika alakulatával szemben. Az A-osztály I. csoportjának mezőnye nem mérkőzött meg a Kolozsvári MSK csapatával, mivel a kincses városbeli együttes egyik asztaliteniszezője koronavírusos lett, és az alakulat nem indulhatott a hétvégi eseményen. Az A-csoport végeredménye: 1. Sepsi-SIC 24 pont, 2. Kolozsvári Politechnika 22 pont, 3. Aradi MSK 19 pont, 4. Dési Tenis Club 16 pont, 5. Kolozsvári MSK 16 pont, 6. Pristavu Câmpulung II. 15 pont, 7. Konstancai Farul 14 pont.

A B-csoportot a Besztercei MSK első csapata nyerte meg, míg a második helyen a Bukaresti Steaua második alakulata végzett, így a Sepsi-SIC gárdájának a fővárosiakkal, míg a Kolozsvári Politechnikának a beszterceiekkel kellett megküzdeniük a Szuperligáért kiírt osztályozón. A Simon-legények jó játékkal ugyan, de kiélezett párharcok végén 3–1-re győzték le a steauás ificsapatot, és kiharcolták maguknak az élvonalba való feljutást. A másik párharc kisebb meglepetéssel zárult, miután a kolozsvári pingpongozók 2–0-ra vezetve, mégis 3–2-re veszítettek a beszterceiekkel szemben.

– Nagyon örvendek és elégedett is vagyok a mostani eredményünkkel. Igen nehéz meccseket játszottunk ezen a hétvégén, az osztályozón pedig a Steaua fiatal játékosaival igazán kiélezett párharcokat vívtunk. A közeljövőben át kell gondolnunk a csapatunk egészét, hiszen jelen pillanatban tudásunk a Szuperliga második felére volna csak elég. Most nagyon örülünk a feljutásnak, de komolyan meg kell erősítenünk a csapatot, mivel magas a színvonal az élvonalban – nyilatkozta érdeklődésünkre Teodor Simon, a Sepsi-SIC edzője.

A Sepsi-SIC fémjelezte asztalitenisz-együttes támogatói: Depo, Aranykemence, Sky Distrib, Instal-All, Szakács András és Szakács Zsolt.