Barót zöld iskolakezdésre készül

Erdővidéken különösebb koronavírus-gócpont nem volt, de a járvány­ügyi előírásokat úgy is maradéktalanul be kell tartani. A Gaál Mózes Általános Iskola és a Baróti Szabó Dávid Középiskola vezetősége arra készül, hogy a lehető leghagyományosabb tanévet indítsa el.

A Gaál Mózes Általános Iskola a tanévnyitóról nem kíván teljesen lemondani, de igyekeznek úgy szervezni, hogy nagyobb tömeg ne gyűljön össze az intézmény udvarán. Külön tartják az I–IV.-eseknek és az V–VIII.-osoknak, a gyermekeket pedig csak egy szülő kísérheti el az ünnepségre. Az év eleji szülői értekezleteket minden osztály a szabad ég alatt, a megfelelő távolságtartás és egészségügyi szabályok figyelembevételével tartja meg. Az órák tömbösítve lesznek, ám mivel Baróton a termek nem elég nagyok, hogy a tanulók egymástól távol üljenek, műanyag fallal választják el őket. A baróti központhoz tartozó falusi intézményeknél a kisebb gyermeklétszám miatt némileg másabb a helyzet – a köpeci óvodánál még vizsgálják, eleget tudnak-e tenni a feltételeknek –, így valószínűleg nem lesz szükség az elválasztó eszközök szerelésére.

Szünetet sem mindenki egyszerre kap, hanem csak szerre, sőt, amennyire lehet, arra is megpróbálnak odafigyelni, hogy az osztályok egymástól távol töltsék szabad idejüket. „Igyekszünk, hogy minden az előírások szerint, de az oktatás minél megszokottabb módon történjen. Egyelőre gondot csak a gyermekek szállításának megszervezése okoz. Erről még tárgyalni fogunk a polgármester úrral: a gyermekek érdeke azt kívánná meg, hogy a városi buszokat is igénybe vehessük úgy, hogy azokat reggelente csak a tanulóink használják. Kérdés, hogy óhajunkat a menetrenddel miképp lehet egyeztetni” – nyilatkozta az általános igazgatója, Bán Annamária.

Derzsi-Ráduly Kázmér, a Baróti Szabó Dávid Középiskola igazgatója szerint a technikai feltételeket saját erőből és a polgármesteri hivatal támogatásával biztosítani tudják, de nem lesz könnyű minden előírást betartani. Az osztálytermek átalakítása, új szabályokhoz való megfeleltetésre folyamatban, a fertőtlenítőszert és egyéb fogyóanyagot már beszerezték vagy megrendelték. Maszkot mindenki maga hoz, ám ha ezt anyagi okokból nem engedheti meg magának, elég írásban jeleznie, hogy az iskola segítségét megkapja. Egyelőre egyszer használatos, kereskedelemben kapható darabokat adnának, ám saját műhelyeik elindulását követően a textilszakosak készítenének mosható és fertőtleníthető vászonmaszkokat. Hogy szükség esetén az online oktatást bevezessék, laptopokat és kamerákat is vásároltak, a rászoruló diákoknak – korlátozott számban – táblagépet vagy asztali számítógépet tudnak adni. „A diákok kétharmada nem baróti, szüleik csak keveseket hoznak be gépkocsival, az autóbuszon – legyen az az iskoláé vagy a városi közszállítást lebonyolító – pedig nem tartható a kért távolság, szóval van-e, lesz-e értelme, hogy az osztályokban plexifallal elválasszuk őket? Az iskolakapunál ismét torlódás várható, sőt, az időben is nagyon elnyúlhat, mert a két iskola bő hétszáz diákjának lázat mérni nem tűnik egyszerű feladatnak. És egyáltalán ki fogja azt elvégezni? Maszkot mindenkinek kell hordania, de próbálta már valaki azt napi hat-hét órán át magán tartani? Szóval van elég kérdés, amelyet menet közben kell megoldanunk, de abban bízom, hogy a tanári kar, a diákság és a szülők közösen mindenre megoldást találnak” – mondotta az intézményvezető.

Lázár-Kiss Barna András polgármester azt nyilatkozta, amit a város megtehet, meg is teszi, hogy az új iskolai év gond nélkül megkezdődhessen, a tanítás pedig a megszokott módon és ne a virtuális térben folyjon. „Az iskolák azt kérték, fogyóeszközöket, szivacsos, fertőtlenítőszerrel átitatható szőnyeget, kézmosót és fertőtlenítőt adagoló felszerelést, illetve padok közötti elválasztót szerezzünk be. Nem túlzott kérések ezek, a szükséges hatvanezer lej nem terheli meg a városháza pénztárát, úgyhogy mindent időben az iskola rendelkezésére tudunk bocsátani” – jelentette ki az elöljáró.