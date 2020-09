Tanévkezdés bizonytalanságokkal

Ludovic Orban pénteki bejelentését azzal indokolta, hogy a fertőzöttek között magas azoknak az aránya, akik nyaralásból tértek vissza, és így megelőzhető lenne, hogy a vakációról visszatérő, esetlegesen fertőző tanárok és diákok egyből az iskolai közösséggel is érintkezésbe kerüljenek. A miniszterelnök leszögezte: egyelőre az a forgatókönyv van érvényben, amelyet a kormány korábban közzétett, ha valami változik, „időben szólnak”. Hozzátette: fontolgatják azt is, hogy azokban az iskolákban, amelyekben választási körzetet rendeznek be a szptember 27-i helyhatósági választáson, egy-egy szabadnapot adjanak a voksolás előtt és után.

A miniszterelnök nyilatkozatát másnap árnyalta Monica Anisie oktatási miniszter, rámutatva: Ludovic Orban csak egy javaslatot ismertetett, amely a kormányhoz érkezett a tanévkezdés kapcsán, ugyanis „vannak szülők, akik szerint el kellene halasztani a tanévkezdést”. Kifejtette, az oktatási intézmények mintegy 80 százaléka készen áll a tanévkezdésre, fel van szerelve fertőtlenítőszerekkel és maszkokkal; a megyei közegészségügyi igazgatóságok szeptember 7-én ismét megvizsgálják a járványhelyzetet, és következtetéseik, illetve az egyes iskolák javaslatai alapján döntenek majd a vészhelyzeti bizottságok az iskolakezdés módjáról. „Mi tettünk egy bejelentést, és elő van készítve a dokumentum, amely szerint szeptember 14-én kezdődik a tanév. (...) Én nem kockáztatnám meg, hogy szeptember 7-e előtt elmondjam, milyen forgatókönyv szerint kezdődik majd az iskola. Ezért is decentralizáltuk a döntést” – nyomatékosította, hangsúlyozva: „várhatóan szeptember 11-ére kapunk tiszta képet arról, hogy mi történik”. Úgy véli, nem késői a dátum, mert az iskolák már előkészültek a tanévkezdésre.

Az oktatási minisztérium egyébként két zöldszámot létesített az új tanévvel kapcsolatos információszerzés könnyítése érdekében. A 0800 672 031-es zöldszámon az oktatási tevékenység újrakezdéséről és annak körülményeiről kérhetnek tájékoztatást a tanulók, egyetemisták és szülők, míg a 0800 672 032-es zöldszámon az oktatási intézmények, valamint a helyi hatóságok képviselői érdeklődhetnek a 2020/144-es sürgősségi kormányrendelet alapján lehívható uniós alapokhoz való hozzáférésről – derül ki a szaktárca közleményéből. Mindkét zöldszám hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között hívható.

Eközben Marcel Ciolacu, az SZDP elnöke azt mondta, ha elhalasztják az iskolák megnyitását, az önkormányzati választások halasztását is fontolóra kellene venni. „Miért tartanánk meg a választásokat, ha az iskolákat nem lehet megnyitni? Azt jelenti, hogy kényes a helyzet, gyorsult a járvány terjedése. Miért kell kettős mércét alkalmazni?” – fogalmazott. Ciolacu szerint a kormány nincs felkészülve a tanévnyitásra. „Sem az oktatási miniszter, sem a kormányfő, sem a miniszterelnök-helyettes nem tud magyarázattal, válaszokkal szolgálni a tanulóknak” – nyomatékosította. Később Ciolacu azt is felvetette, hogy össze kellene vonni az önkormányzati és a parlamenti választásokat, mert így kevésbé lenne kitéve a lakosság a koronavírussal való megfertőződés kockázatának.

Ludovic Orban bizonytalanságot keltő pénteki bejelentésére Robert Cazanciuc, a szenátus ügyvivő elnöke is reagált, az SZDP-s politikus szerint a szülőket elborzasztja a megoldások hiánya, ami az iskolakezdést illeti. Meglátása szerint „meg kellene kérdezni a gyermekeket”, hogy az osztályban vagy online akarják-e kezdeni az iskolát, és véleményüket figyelembe kellene venni a döntés meghozatalakor. „A miniszteri őrület románok millióit ijesztette meg, akik abban reménykedtek, hogy hét hónapnyi kísérletezés után lesznek megoldások a biztonságos oktatásra” – írta vasárnapi Facebook-bejegyzésben Cazanciuc. „Ne hagyjuk, hogy a párbeszéd hiánya és a Művelt Románia illetékeseinek arroganciája megakadályozza, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb megoldásokat” – tette hozzá a szenátus ügyvivő elnöke.