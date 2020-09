A Román Labdarúgó-szövetség egyelőre tehetetlen és képtelen biztosítani az alsóbb osztályok bajnokságának rendezését. A jelenlegi elvárások szerint ugyanis rendszeresen el kell végezni a csapatokon és a szakmai stábon a koronavírustesztet, és ennek a költsége sok klubnál felemésztené egy vagy két hónap alatt az éves költségvetést.

Oláh József, a Kovászna Megyei Labdarúgó-szövetség elnöke szerint a háromszéki csapatok nem tudják vállalni az ezzel járó költségeket. Ugyanakkor az idő is sürget, az előző években ilyenkor már több fordulót is lejátszottak a negyed- és ötödosztályban, így november végére sikerült az odavágó fordulókat megrendezni. A focipályák állapota miatt ugyanis november végén, december elején már lehetetlen meccseket rendezni a megyében, hasonló okból a tavaszi idény is többnyire március végén szokott rajtolni.

„Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, nem sok esélyt látok arra, hogy idén ősszel megyei bajnokságot rendezzünk. Ehhez az kellene, hogy szeptemberben feloldják a szigorú előírásokat, hogy utána néhány hét felkészülési időt adhassunk a csapatoknak. Amennyiben legkésőbb október elején nem kezdjük meg a bajnokságot, nem lesz értelme nekifogni, azért, hogy mindössze egy hónapig játszhassanak. Bízom benne, hogy jövő év márciusára rendeződik a helyzet, és akkor rendezünk egy csonka szezont” – vélekedik Oláh József. (miska)