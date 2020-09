A sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián és az ozsdolai Ördög Zoltán számára is remek eredménnyel zárult a 2020-as román motokrosszbajnokság első futama, miután mindkét háromszéki sportolónk megnyerte versenyét a szombati ciolpani-i szezonnyitón. A sorozat következő viadalát várhatóan szeptember 19–20-án rendezik Marosvásárhelyen.

A koronavírus-járvány miatt a tervezetthez képest közel féléves késéssel rajtolt el szombaton a román mo­to­krosszbajnokság 2020-as idénye, amelynek első állomása az Ilfov megyei Ciolpani volt.

A hétvégi megmérettetésre két háromszéki motoros is nevezett: a Bukaresti Steauának versenyző sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián az MX2-es géposztályban tette próbára magát, míg a házigazda Top Cross TCS színeiben induló ozsdolai Ördög Zoltán a 85 cm3-es kategó­riában kísérelte meg begyűjteni a futamgyőzelmet.

Motokrosszosaink közül egyiknek sem kellett különösebben izgulnia, hiszen Krisztán is és Zoltán is megnyerte a ciolpani-i verseny mindkét futamát, s ezáltal maximális pontszámmal fejezték be a hétvégét. Sikerüknek köszönhetően sportolóink nagy eséllyel pályáznak egy-egy újabb bajnoki cím megszerzésére.

„Lazán nyertem, a pálya szuper volt, és élvezetes volt rajta versenyezni” – foglalta össze nagyon tömören a szombati eseményeket Tompa. „Ennyire jól előkészített pályán ritkán versenyezett a fiam, akinek nem volt igazán ellenfele a szezonnyitó viadalon. Fölényes győzelmet aratott mindkét futamon, és most várjuk a folytatást” – nyilatkozta érdeklődésünkre a 13 esztendős kis motoros édesapja, Ördög István.

Eredmények: ♦ 85 cm3: 1. Ördög Zoltán, 2. Victor Rusu, 3. Ioan Chiujdea (mindhárman yamahások és a Top Cross TCS-nek versenyeznek) ♦ MX2: 1. Tompa Krisztián (KTM, Bukaresti Steaua), 2. Petru Iosif (Yamaha, Top Cross TCS), 3. Arthur Tătaru (Yamaha, Top Cross TCS).

A július végén kiadott motokrosszos versenynaptár időközben megváltozott és leszűkült, így a bajnokság következő fordulóját várhatóan Marosvásárhelyen rendezik meg szeptember 19–20-án, majd a harmadiknak szintén Ciolpani adhat otthon (október 10–11.), és ezt követné a prundui (október 17–18.) és a sepsiszentgyörgyi (október 24–25.) megmérettetés. (tibodi)