Emlékezetessé kívánják tenni a hatévesek első iskolanapját, ezért számukra osztályonként eltérő időpontokban megtartják a tanévnyitó ünnepséget, a többi diákot az osztályteremben köszöntik a tanítók, osztályfőnökök a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskolában. Negyvenhárom osztályban több mint ezer diáknak csengetnek be, a betanító tanárokkal együtt száznál több pedagógus kezdi meg a tanévet ebben az iskolában.

A megye legnépesebb általános iskolájában alapos forgatókönyvet készítettek a tanévkezdésre, az első napnak és a többinek is pontosan leszögezték a programját. Szeptember 14-én 9 órától az elemi tagozaton működő református osztályok tanévnyitóját a vár­templomi közösségi házban tartják, eközben 9 órától 11-ig, más-más időpontban a négy magyar és egy román tannyelvű előkészítő osztály kisdiákjait köszöntik az iskola udvarán, rossz idő esetén a díszteremben. A többi tanító és az osztályfőnökök az osztálytermekben találkoznak régi tanítványaikkal. Ezeket az órákat is úgy osztották be, hogy egyszerre ne legyenek túl sokan az iskola területén, az időpontot a tanítók és az osztályfőnökök közlik a diákokkal, szülőkkel az online oktatás alatt jól bejáratott internetes csoportok révén.

A koronavírus-járványra való tekintettel szabályozott távolságtartási előírásoknak megfelelően a tantermeket előkészítették, a fizika- és a kémialaboratórium osztályteremmé alakításával együtt a két épületben elegendő felülettel rendelkeznek a negyvenhárom osztály fogadására, a reggeli kezdést pedig úgy határozták meg, hogy ne legyen torlódás a kapuban. A régi épületben az V–VIII. osztályosok 8 órakor kezdenek, az elemisek 8.30-kor, az új épületbe csak elemisek járnak, itt 8 órakor csengetnek be. A szünetek időpontját is a járványügyi előírásoknak megfelelően jelölték ki, hogy minél kevesebb diák találkozzék, a mosdók fertőtlenítését is ehhez igazítják.

Lapunk érdeklődésére Fekécs Károly iskolaigazgató elmondta, azokból a tantárgyakból, amelyekből hetente legalább két óra szerepel a tantervben, egymás után két órát tartanak, ezáltal egy tanítási nap alatt kevesebb tanárral találkoznak a diákok, a betanító pedagógusok óráit pedig utolsóként teszik be, hogy minél kisebb legyen a kockázata annak, hogy egy másik iskolából, településről érkező késése miatt napközben elmaradjanak órák. Az igazgató elmondta, a kilencvenhét tagú tantestület mellett tizenhárman nem az iskola kinevezett pedagógusai, olyan is van közöttük, aki három település öt iskolájában tanít, ez komoly feladat az érintett számára, de a befogadó iskolának is, hogy össze tudja egyeztetni az órákat a pedagógus programjával.

Fekécs Károly hangsúlyozta, nehezítette a dolgot, hogy idén eggyel több osztály indul ötödikben, négy magyar és egy román, ez harminchat pluszórát jelent, ezt is meg kellett oldani, ezért van ilyen sok betanító. Emlékeztetünk, hogy az év elején azért hagyta jóvá a megyei tanfelügyelőség a négy magyar ötödik osztály indítását az eredeti három helyett, mert a IV. Step by step osztály szülői közössége kérte, gyermekeik ilyen alternatív osztályban folytathassák a tanulást, ennek központi jóváhagyása ellenben egyelőre késik, de a négy osztály egy hét múlva elindul.

A tervezett program megvalósítása, a járványügyi elővigyázatossági szabályok betartása attól függ, mennyire komoly a pedagógusok és a szülők hozzáállása, hisz ez közös felelősség, amit fel kell vállalni, a felmerülő kérdéseket pedig együtt megoldani – szögezte le az iskolaigazgató.