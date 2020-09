A helyhatósági választások kampányában az RMDSZ háromszéki területi szervezete tematikusan mutatja be jelöltjeit. A Kovászna Megyei Tanácsba pályázók közül az ifjakat mutatta be Tamás Sándor szervezeti, egyben önkormányzati elnök, elnökjelölt tegnap Sepsiszentgyörgyön a Park vendéglő teraszán.

A megyei önkormányzati jelöltlistát a széki szervezetek javaslatai alapján állítják össze – mondta az elnök. Jelenleg 20 tanácstagja van az RMDSZ-nek, most megcélozták, hogy a 30 helyből 22-t érjenek el. Az RMDSZ szabályzatában létezik egy kitét, miszerint a nők, illetve az ifjak arányának el kell érnie a 15–15 százalékot. Háromszéken a szakmaiságot tartják elsődleges feltételnek, ám a lista első 20 helyezettjének 20 százaléka így is fiatal – nemzetközi normák szerint 35 év alatti. Fiatalok jelölésével az ifjak támogatására, szavazataira is számítanak – tette hozzá Tamás Sándor.

A 32 éves sepsiszentgyörgyi Kelemen Szilárd Péter közgazdász végzettségű, a Háromszéki Ifjúsági Tanács elnöke. Elmondta, az elmúlt tizenkét évet a civil szférában töltötte, főként európai uniós alapokból finanszírozott pályázatokon dolgozott, tapasztalatokat szerzett. Az Agrosic Közösségek Közti Társulás irodavezetője, két mandátumon át a sepsiszentgyörgyi városi tanács tagja. Ifjúsági, gazdasági és vidékfejlesztési témakörökben igyekszik segíteni a megyei önkormányzat munkáját.

A 33 éves sepsiszentgyörgyi Nagy Zoltán történész végzettségű, hagyományőrző huszár ezredtrombitás, két kislány édes­apja, a megyeszékhelyi városháza munkatársa. Tapasztalatával és a történelem iránti szenvedélyével szeretné segíteni a megyei tanácsot, többek között olyan megtartó erejű programok szervezésé­vel, amelyek biztosítják az itthon maradást utódaink számára is.

A legifjabb a 27 éves kézdivásárhelyi Oláh István, aki jogász és agrármérnök végzettségű, nemzetközi kapcsolatokból szerzett mesteri oklevelet, közel három éve önkormányzatoknál dolgozik, korábban Dálnokon, jelenleg a zabolai községházán. A közgyűlésben a fiatalokat kívánja képviselni, vallja: a fejlődés feladatvállalással érhető el. Célja, hogy közösen építsenek biztos jövőt ebben a bizonytalan világban.

A 29 éves sepsiszentgyörgyi Jakab István Barna repülőgépmérnök, mesteri oklevelet is szerzett, dolgozott a Blue Air légitársaságnál, Hollandiában légi irányítóközpontban, jelenleg a vidombáki repülőtér építésénél alprojektmenedzser. Büszke arra, hogy egy tudományos dolgozatáért a brit Királyi Navigációs Intézet Michael Richey Érmével tüntette ki Fülöp herceg 2017-ben. Maximalista, a régió fejlesztésében gondolkodik, a megvalósuló brassói légikikötő minél nagyobb kihasználására törekszik.