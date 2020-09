Segítenek a tehetséges gyermekeken

Offline mentorhálózat – ez a neve annak az önkéntesekből álló csoportnak, melynek célja, hogy szociálisan hátrányos helyzetű, de álmokkal, tervekkel rendelkező tehetséges gyermekeket segítsen Kovászna megyében, de akár máshol is. A Diakónia Keresztyén Alapítvány gyermekjóléti és családsegítő szolgálata által kezdeményezett programhoz első körben 18 személy csatlakozott, akik nemrég a sepsikőröspataki Írisz-táborban találkoztak először, hogy egy remélhetőleg széles körben és hosszú távon működő segítő hálózat alapjait tegyék le.

Először a találkozó előtt beszélgettünk Torma Verával, a mentorhálózat ötletgazdájával, aki elmondta: olyan önkéntes segítőket keresnek, akik vállalják, hogy nehéz sorsú kisiskolásoknak vagy nagyobb diákoknak segítséget nyújtanak a tanulásban, különböző kompetenciák fejlesztésében, a kulturális élményekhez való hozzáférésben. Mint mesélte, tavasszal, az iskolák bezárása után azok a gyerekek, akik társadalmi helyzetük miatt nem tudtak bekapcsolódni az online oktatásba, halmozottan hátrányos helyzetbe kerültek társaikhoz képest, és ezt a lemaradást csak külső segítséggel tudnák behozni, hisz otthonaikban nincsenek megfelelő technikai eszközök, internetszolgáltatást nem érnek el, a szüleik pedig nem tudnak segíteni nekik az online feladatok elvégzésében. Így született meg az Offline mentorhálózat ötlete, mely annak biztosítana keretet, hogy a segítő szándékú emberek és a segítségre szoruló gyerekek találkozhassanak egymással. A segítség lehet anyagi, de lehet idő is: heti vagy akár kétheti rendszerességgel biztosított figyelem, amikor a mentor tanítja a gyermeket, vagy elviszi őt például moziba, színházba, strandra, olyan helyre, ahol még sosem járt, mert a család anyagi helyzete miatt nem adatott meg neki ez a lehetőség.

A találkozóról lelkesen számolt be lapunknak az ötletgazda, örömét fejezve ki, hogy sokan érdeklődtek a kezdeményezés iránt, többnyire pedagógusok, de volt közöttük lelkész, pénzügyi szakember és más területen dolgozó személy is. Két külön témáról beszélgettek. Délelőtt azt próbálták körüljárni, hogy az adott körülmények között mit jelent mentornak lenni, hol van rá szükség, milyen feladatokat kell felvállalnia. A délutáni beszélgetésekben a hálózat kialakításáról, működésének optimális feltételeiről volt szó. Torma Vera szerint mindkét tanácskozás eredményes volt, a rengeteg jó ötlet nyomán egyre tisztábban körvonalazódik a program. A pedagógusoknak nagyon jó rálátásuk van a helyzetre, és azzal kapcsolatosan is van tapasztalatuk, hogy miként lehetne személyre szabott ez a támogatói hálózat.

A következő lépésként egy adatbázist fognak létrehozni, ahol nyilvántartásba veszik a pedagógusok által ajánlott, támogatásra szoruló gyerekeket, családokat, és összesítik, hogy a mentorok közül ki mit tud felajánlani, hogy minél könnyebb legyen majd összekapcsolni a keresletet a kínálattal. Egyfajta szeretetbank lesz az Offline mentorhálózat, ahol szinte bármit fel lehet ajánlani a rászorulóknak. Torma Vera szerint időt kell adni ennek a történetnek, amíg mindenki pontosan felméri a saját lehetőségeit és korlátait, mert ha valaki túlvállalja magát, nem biztos, hogy hosszú távon is pozitív élmény marad számára ez a szolgálat.

Eldöntötték, ezután kétheti rendszerességgel találkoznak, hogy közösen továbbgondolják az ötleteiket mindaddig, amíg azok konkrét formát ölthetnek. Az elhangzottakból egyértelműen kiderült, hiánypótló a kezdeményezés, s bíznak abban, hogy komoly eredményeket fognak elérni. A következő találkozó szeptember 9-én lesz, ahová további érdeklődőket is várnak.