Fontos az influenzaoltás

Szlávik János elmondta, közeledik az influenzajárvány időszaka, és ez ugyanazt a kört, vagyis az időseket, a krónikus betegeket és a műtéten átesett embereket veszélyezteti. Ugyanakkor az influenza ellen van oltás, ezért most fontos megszólítani azokat is, akik nem szokták beoltatni magukat, de a rizikócsoportba tartoznak – emelte ki. Szlávik János kérdésre elmondta azt is, a szennyvízből vett minták alapján úgy tűnik, hogy egyes városokban a következő 4–10 napban tovább emelkedik a fertőzöttek száma. ♦ Tegnapi közlés szerint Magyarországon meghalt egy beteg, és 576-tal nőtt a fertőzöttek száma.