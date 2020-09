Következő írásunk

Népzene és néptánc a KultúrParkban

Sepsiszentgyörgyön a KultúrPark színpadán a Tőkés család közös előadást mutat be a Heveder zenekarral karöltve szeptember 11-én, pénteken 18 órától. A zenekar 2002-ben alakult a Háromszék Táncegyüttes kísérőzenekaraként, a Heveder nevet 2008-ban az Erdélyi Táncházasok Találkozóján tartott koncertjén vette fel. Számos táncház- és népzenei találkozó házigazdájaként, illetve résztvevőjeként ismerheti a közönség. Tőkés Csaba Zsolt, a családfő és felesége, Tőkés Edit a Háromszék Táncegyüttes szólótáncosai voltak, ide vezethető vissza a Heveder zenekarral mai napig is ápolt jó kapcsolatuk. Az előadásban részt vesz fiuk, Tőkés Zsolt is és táncospárja, Sorbán Dorottya, az újabb néptáncos nemzedék tagjai, a Kincskeresők Néptáncegyüttes táncosai. Az előadásra az ülőhelyek száma korlátozott, 220 jegy lesz elérhető. A jegyek ára 5 és 10 lej, elővételben kaphatóak a városi jegyirodában, a Szabadság tér 1. szám alatt, illetve az esemény előtt egy órával a helyszínen.