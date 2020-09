Sepsiszentgyörgyön a KultúrPark színpadán a Tőkés család közös előadást mutat be a Heveder zenekarral karöltve szeptember 11-én, pénteken 18 órától. A zenekar 2002-ben alakult a Háromszék Táncegyüttes kísérőzenekaraként, a Heveder nevet 2008-ban az Erdélyi Táncházasok Találkozóján tartott koncertjén vette fel. Számos táncház- és népzenei találkozó házigazdájaként, illetve résztvevőjeként ismerheti a közönség. Tőkés Csaba Zsolt, a családfő és felesége, Tőkés Edit a Háromszék Táncegyüttes szólótáncosai voltak, ide vezethető vissza a Heveder zenekarral mai napig is ápolt jó kapcsolatuk. Az előadásban részt vesz fiuk, Tőkés Zsolt is és táncospárja, Sorbán Dorottya, az újabb néptáncos nemzedék tagjai, a Kincskeresők Néptáncegyüttes táncosai. Az előadásra az ülőhelyek száma korlátozott, 220 jegy lesz elérhető. A jegyek ára 5 és 10 lej, elővételben kaphatóak a városi jegyirodában, a Szabadság tér 1. szám alatt, illetve az esemény előtt egy órával a helyszínen.

Vizi mozi és színházi estek

Gróf Jankovich-Bésán Elemér, az árkosi Szentkereszty-kastély tulajdonosa és Anna Maria Popa, a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház igazgatója kezdeményezésével zajlik Floating Cinema & Theater néven egy új kulturális projekt, a vízi mozi és színházi estek. A rendezvénysorozat célja az árkosi Szentkereszty-kastélyt újra bevonni Sepsiszentgyörgy és a vidék kulturális körforgásába. Az árkosi kastély taván tíz kétszemélyes csónakot helyeznek el, melyekben legtöbb két-két személy ülhet. A hét éven felüli kiskorúak csak felnőtt felügyelete mellett ülhetnek a csónakokba, és kötelezően mentőmellényt kell viselniük, a hét éven aluli gyermekek a tó partján elhelyezett székekről követhetik az előadást. A tó közepén található szigeten áll a színpad, itt játsszák az előadásokat. Szeptember 11-én, pénteken 21 órától (esőnap: szombat) az M Studio Pyro című előadása látható; szeptember 13-án, vasárnap 21 órától (esőnap: szeptember 14., hétfő) a Művész mozi szervezésében a Portré a lángoló fiatal lányról című 2019-es filmet nézhetik meg az érdeklődők. A jegyvásárlás online történik a kulturális intézmények jegyértékesítő rendszerein keresztül. A helyszínre autóbusz indul a sepsiszentgyörgyi buszpályaudvarról 10 és 16 órakor, visszaút 20.50-kor (egy utazás ára 5 lej).

Szabadtéri vetítések



Kovásznán ma 20 órától (esőnap: csütörtök) a művelődési ház udvarán Jim Jarmusch Paterson című filmjét vetítik. Helyfoglalás, előzetes regisztráció a culturacv@gmail.com címen, a 0267 340 394-es vagy a 0762 674 516-os telefonszámon.

Sepsiszentgyörgyön a KultúrParkban szeptember 10-én, csütörtökön 20.30-tól (esőnap: péntek) a Békeidő című 2020-as magyar filmet nézhetik meg az érdeklődők. Jegyet 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani. A pénztár programja: hétfőn, szerdán és pénteken 12–20, kedden, csütörtökön és esőnapon 13–21 óráig.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától Napindító gondolatok, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól Dicsőséges rózsafüzér, 11.30-tól Lázár, kelj fel! – Hajlák Attila plébános műsora, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Az utcai hálózaton végzett munkálatok miatt Vargyason szeptember 10-én, csütörtökön és szeptember 11-én, pénteken 9 és 17 óra között szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Vargyason, csütörtökön Bardocon és Erdőfülében. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

LEBOMLÓ HULLADÉK. Folytatja a Tega Rt. a biológiailag lebomló hulladékok tárolására szánt vödrök osztását Sepsiszentgyörgyön. Az akció szep­tember 7-én a Grigore Bălan út, a Dália, Gyöngyvirág, Krizantém utca környékén kezdődött. Azok a lakók, akiket nem találnak otthon a vödrök szétosztásakor, átvethetik azokat a későbbiekben a köztisztasági társaság székhelyén, az Ág utca 1. szám alatt. A Tega felhívja a figyelmet, hogy a komposztálható hulladék számára külön konténert helyeznek el a gyűjtőpontokon, amelyet piros címkével jelöltek meg, és hogy a lebomló hulladékokat más típusú vederben is lehet gyűjteni, ha valaki úgy akarja.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

STRAND. A Sepsi ReKreatív Rt. közli, hogy a sepsiszentgyörgyi strand szeptember 14-én bezár, a hétvégéig azonban naponta 8 és 13, valamint 14 és 19 óra között még várják a fürdőzni vágyókat.

CSALÁDI BÜTYKÖR. Ma 17 órától a Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete szerve­zésében a kovásznai művelődési ház Ignácz Rózsa Termében kézműves-tevékenységre kerül sor.

HUMORKERT. Ma 18 órakor várnak minden kikapcsolódni vágyót a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Szövetsége Kovászna megyei szervezetének irodáját hétfőn, szerdán és pénteken 10–12 óráig kereshetik fel azok, akik a 2020/130-as törvény alapján kárpótlást igényelnek.

BICIKLITÚRA. A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület szezonzáró biciklitúrát szervez a Nemere Útján szeptember 12-én. Útvonal: Kézdivásárhely–Szentkatolna–Gelence–Haraly–Imecsfalva–Szentkatolna–Kézdivásárhely. Indulás 9.30 órakor a sportcsarnoktól, hazatérés a délutáni órákban. Szükséges felszerelés: az őszi időjárásnak megfelelő öltözet, élelem és pénz igény szerint, jó állapotban lévő kerékpár. A túra nem túl nehéz, 10 éves kortól, sebességváltós biciklivel teljesíthető. Sisak viselése ajánlott, főleg a fiataloknak.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról továbbra is csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

PONTOSÍTÁS. Lapunk keddi számában tévesen írtuk, hogy a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola református tagozatának tanévnyitóját a református vártemplom közösségi házában tartják. Helyesen: a szemerjai református templomban. Az érintettektől elnézést kérünk.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (telefon: 0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 431) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.