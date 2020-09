Sajtófotók a vírus előtti életünkről

A pályázatra ezúttal 267 fotog­ráfus 2488 pályaművet küldött, a beérkezett képek száma összesen 6079; a mennyiség mellett azonban a nemzetközi zsűri „fotográfus nagyágyúi” is kiemelték a pályázat magas színvonalát – szólt a 2019-es év legjobb magyar sajtófotóit felvonultató anyagról a kiállítás tegnapi sajtóbemutatóján Szigeti Tamás kurátor. Mint hangsúlyozta, a tárlaton a pályázat minden díjazott felvétele látható, de a válogatás ennél bővebb: a kiállítás olyan kiemelkedő színvonalú munkákat is bemutat, amelyek az erős verseny miatt nem nyertek díjat.

Szigeti Tamás az MTI-nek elmondta, azért is fontos a kiállítás, mert visszatekint a „vírus előtti életünkre”: „emlékeztet bennünket arra, hogy volt itt egy normális élet, és talán ad egy kis reményt, hogy lesz is még” – fogalmazott. Mint kiemelte, a tavalyi év sajtófotóit felvonultató anyagban a legmarkánsabban megjelenő esemény a Hableány turistahajó tragédiája, amely nagyon megmozgatta a fotográfusokat. A hír- és eseményfotók között ez a téma egy első (Dombóvári Tamás, szabadfoglalkozású) és egy harmadik díjat (Balogh Zoltán, MTI/MTVA) is hozott, Dombóvári Tamás ráadásul a legjobb hírképnek járó Escher Károly-díjat is elnyerte ezzel a képével. Ajpek Orsolya (Index) a képriport kategória első helyén végzett a Hableány katasztrófájáról készített sorozatával.

Szigeti Tamás szerint érdekes megfigyelni azt is, hogy a drónok szinte természetes módon beépültek a fotográfia eszközei közé. Főként a természet és tudomány kategóriában láthatók drónnal készült felvételek; ezek a földtől elemelkedő fényképező eszközök szó szerint is új távlatokat nyitottak a fotográfiában – mondta a kurátor. Mint hozzáfűzte, ebben Magyarországon talán Radisics Milán jár az élen, aki tavaly egy drónnal készített természetfotóval vitte el a Magyar Sajtófotó Pályázat nagydíját, de idén is látható tőle díjazott felvétel.

A pályázat anyagából több mint húsz éve minden esztendőben évkönyv is megjelenik. Bánkuti András, Az év fotói kötet szerkesztője kiemelte, hogy – hasonlóan a kiállításhoz – az album nem csupán a díjnyertes felvételeket tartalmazza, hanem bővebb válogatást nyújt, részben olyan képekkel is, amelyekkel a tárlat látogatói sem találkozhatnak.