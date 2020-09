Tudásközpont épül Marosvásárhelyen

Az Erdélyi Tudásközpontnak nevezett, több ezer fős események befogadására alkalmas multifunkcionális központhoz kutatóközpont is tartozik majd, az épületegyüttes látványterveit tegnap mutatta be Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök, aki második mandátumára pályázik a szeptember 27-i önkormányzati választásokon.

Maros megyének olyan földrajzi és infrastrukturális adottságai vannak, amelyek a térség vezető megyéjévé tudják tenni. Az ország központi részén helyezkedik el, van egy nemzetközi repülőtere és a közeljövőben nemcsak egy, hanem két autópálya halad majd át a megyén. Az ebből adódó lehetőségeket elemezve született meg annak a projektnek az ötlete, amely a következő tíz év legfontosabb innovációs beruházása lesz – jelentette ki az RMDSZ politikusa.

Péter Ferenc hozzátette: Maros megyében jelenleg nincs olyan sportcsarnok vagy vásárcsarnok, ahol egy nagyobb rendezvényt meg lehetne szervezni. Ezt a hiányt szeretnék pótolni az Erdélyi Tudásközpont megépítésével, ahol hazai és nemzetközi szakmai konferenciákat, beltéri és szabadtéri kiállításokat, vásárokat, de akár kulturális rendezvényeket – például koncerteket – is lehet majd szervezni. Az Erdélyi Tudásközponthoz kapcsolódik majd egy nagyméretű adatközpont és egy kutatóközpont is, ahol információs technológiai (IT) szakemberek és egyetemisták kapnak lehetőséget arra, hogy fejlesztéseken dolgozzanak. Péter Ferenc elmondta: „ma Kolozsvár egyértelműen dominálja az erdélyi IT-szektort. Az Erdélyi Tudásközpont megépítésével azonban mi is versenybe szállhatunk azon a területen, amely az elmúlt tíz évet meghatározta, és vélhetően a következő évtizedeket is dominálni fogja. Azt akarjuk, hogy legyen Maros megyének vezető szerepe a digitalizáció és az innováció területén is.”

Marosvásárhelyt Erdély vásárközpontjává kell fejleszteni, másrészt elő kell segíteni, hogy a hazai tudás ne menjen el, a külföldi tudás pedig a városba jöjjön – jelentette ki Soós Zoltán, Marosvásárhely független polgármesterjelöltje. A mesterséges intelligenciát kutató W. Szabó Péter, az RMDSZ helyi képviselőjelöltje megjegyezte: Marosvásárhelyen két egyetemen több mint 400 informatikust képeznek minden évben, és ezt Maros megye előnyére kellene fordítani.

A rendezvényközpontot Marosvásárhely közelében, a repülőtér és az autópálya nyomvonalának találkozásánál építenék meg az EU innovációs célra elkülönített forrásaiból.