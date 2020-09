A minőségi oktatáshoz és művelődési tevékenységekhez megfelelő infrastruktúrára van szükség, de éppen ilyen fontosak azok a kiegészítő programok is, amelyek révén e két területen magasabb színvonalat lehet elérni és amelyek ezután is elsőbbséget élveznek a megyei önkormányzat számára – foglalható össze az RMDSZ háromszéki területi szervezetének vonatkozó kampányüzenete. A tematikus jelöltbemutatók sorában a tegnapi sepsiszentgyörgyi találkozón az oktatás volt a terítéken.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, az RMDSZ területi szervezetének vezetője elmondta, a megyei önkormányzat nem kívánja átvenni a tanfelügyelőség és az óvodák, iskolák vezetőségének szakmai tevékenységét, nem is akar beleszólni abba, hanem programjai révén ahhoz járul hozzá, hogy az oktatás és a kikapcsolódás terén minél magasabb színvonalat tudjanak biztosítani. Az RMDSZ-listán a megyei tanácsba pályázók bemutatása előtt Tamás Sándor felidézte, a háromszéki települések modernizációs programja révén az elmúlt nyolc év alatt 29 játszótér felépítését támogatták a megyében, 118 esetben művelődési ház és 43 esetben sportbázis felújításában, felszerelésében vettek részt, 17 óvoda és iskola felújításához nyújtottak támogatást, három falusi könyvtárat segítettek, tíz településen támogatták a délutáni kiegészítő oktatást, az iskolatáska program 2013-as indítása óta pedig 15 ezer, előkészítő osztályba lépő diáknak biztosították a kezdő tanfelszerelést, idén több mint 2200 kisdiák részesül ebben a juttatásban. Továbbra is növelni szeretnék a tábori férőhelyek számát, kezdeményezik új ifjúsági szabadidős és képzési központ létrehozását, hogy minél több lehetőséget kínáljanak a minőségi kikapcsolódásra, tematikus találkozókra, közösségformáló együttlétekre – mondta a megyei önkormányzat vezetője.

Henning László tizennyolc évig volt tanfelügyelő, tizenhárom esztendeje tagja a megyei tanácsnak, a továbbiakban is az oktatás terén megkezdett fejlesztések folytatásához kíván hozzájárulni. Ismertette a megyei önkormányzat részvételével működő tej-kifli programot, amelyben tavaly közel 23 ezer gyermek részesült Háromszéken, az újabb négy évre szóló keretszerződést ezen a héten kötötték meg, és három településen – Málnáson, Mikóújfaluban és Bereckben – a meleg ebéd program is működik, a koronavírus-járványra való tekintettel ellenben hideg ételcsomag fogja helyettesíteni. Októberben köti meg a megyei tanács a szerződést az alárendeltségébe tartozó Speciális Iskola épületének felújítására, addig meg kell találni a módozatát a több mint kétszáz diák ideiglenes áthelyezésére egy másik felületre – mondta. Bartók Enikő Mária, a kézdiszentléleki Pitypang Óvoda oktatója, az RMDSZ női szervezetének helyi elnöke kötelességének érzi, hogy pedagógusként részt vegyen a közösség életében, és úgy tartja, a gyermekeket is minél korábban be kell vonni a település mindennapjaiba. A vargyasi születésű Farkas Ferenc harminc éve él Kézdivásárhelyen, 2001-től vezeti a céhes város Református Kollégiumát, tervei között szerepel, hogy a vallási nevelést is biztosító iskola tapasztalatait megossza más tanintézményekkel, jó kapcsolatot ápoljon a különböző szakterületű iskolákkal. A járványügyi helyzet tekintetében Kézdivásárhely a sárga zónába tartozik, ezért jelenleg a tanévkezdés és a zökkenőmentes oktatás megszervezése a legnagyobb kihívás a városukban – mondotta.

Opra-Béni Béla úgy fogalmazott, vérbeli kommandói, ott született, tanult és oda tért vissza, huszonhárom éve tanít, tizenkét éve igazgatója a Horn Dávid Általános Iskolának, jelenleg a megyei tanács tagja. 2017-ben az iskola épületének majdnem fele leégett, az új iskola és óvoda építése új feladatok elé állította, de úgy ítéli meg, a megyei tanács segítségével sikerül új lendületet adni a kommandói oktatásnak. Gáj Nándor, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola igazgatója ismertette, hogy közelebbről kihelyezett irodát, közösségi teret nyit az intézmény Kézdivásárhelyen, távlatilag a megye minden városában lenne hasonló központjuk. Fontosnak tartja az élethosszig tartó tanulást, szerinte ez különösen aktuális manapság, amikor átalakulóban vannak a szakmák, egyesek eltűnnek és azonnal lépni kell az átképzés terén. Lapunk érdeklődésére elmondta, jelenleg 650 diákkal foglalkoznak a művészeti oktatás terén és 150 felnőtt vesz részt a különböző szakmai képzéseken. Tamás Sándorhoz hasonlóan Gáj Nándor kiemelte a táborok fenntartásának és fejlesztésének fontosságát és ismertette, a Hatodon ifjúsági szabadidős központot kívánnak létesíteni, Málnásfürdőn pedig balneoturisztikai képzési centrumot.