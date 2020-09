Szemerjáról, Őrkőről, lakhatásról

Tatár Imola polgármesterjelölt jelenlétében az Erdélyi Magyar Szövetség újabb sepsiszentgyörgyi tanácstagjelöltjei mutatkoztak be – tegnapi sajtótájékoztatójukon szó esett a fiatalok lakhatási gondjairól, az Őrkőn élők problémáiról, illetve néhány Szemerját érintő megoldás is elhangzott.

Tatár Imola polgármesterjelölt hangsúlyozta: a fiatalok két legfőbb gondját a munkahelyek és a lakhatás hiánya jelenti, ezek megoldásáért kívánnak dolgozni. Javasolta, hogy a kezdeti időszakban mentesítsék a helyi adók befizetése alól a fiatalok által alapított vállalkozásokat. Jelezte továbbá, önkormányzati bérlakás-programot is lehetne indítani, például a leromlott kazánházak helyébe építhetnének lakásokat, amiket aztán kedvezményesen lehetne bérbe adni a fiataloknak. Fontosnak tartja a rendezett, tiszta környezetet – mint mondta, fiatal tanácstagjelöltjeik bizonyítani, dolgozni szeretnének.

Nagy Gábor Levente tanácstagjelölt két témakörben ismertette javaslatait: régi Szemerján szeretnének játszóteret kialakítani a Liba csárda alatti részen, a régi sípálya helyén bobpályát építenének, továbbá kitiltanák mindazon kamionokat, amelyek csak átmennek a városon, de célállomásuk nem Sepsiszentgyörgy, hiszen különösen a József Attila és a Jókai Mór utcában sok ház fala repedezik az átmenő forgalom miatt. A régi gyümölcsös helyén létrejött lakóterületen a tulajdonjogi viszonyok tisztázását tartja fontosnak, ezt követően, a szennyvíz- és más vezetékek kiépítéséig le lehetne kavicsozni az utcákat. A nemzeti ügyekkel kapcsolatban elmondta: fontosnak és megoldhatónak látják a székely zászló kitűzését a központban, de a fiatalok nemzeti szellemben történő nevelésére is áldoznának például előadások szervezésével, melyek során a szkíta-hun származásról is szó lenne, mert ideje lenne már elfelejteni a „finnugor marhaságot”, de az önkormányzati támogatással szervezett iskolai kirándulások is hozzájárulhatnak a múlt ismeretéhez.

Fekete Lovas Zsolt színész elsősorban az Őrkőn élő emberekkel kapcsolatos, civilként elkezdett programjaik folytatását, intézményesítését szeretné. Negyedik éve szervezik a Manus őrkői cigány találkozót, felhalmozott tapasztalatát szeretné kamatoztatni. Fiatalokat vonnának be önkéntes munkára, szervezői feladatokba, felvennék a kapcsolatot a Kárpát-medencében élő más magyar nyelvű cigány közösségekkel, itthon is meghonosítanának másutt jól működő gyakorlatokat. Rendeznék a lótartással kapcsolatos gondokat, e célból az őrkőiekkel kalákában kerítést építenének a Borvíz utcában, „negyedekre” osztanák az Őrkőt, és amolyan utcafelelős-rendszert alakítanának ki, beüzemelnék a cigány taxit – szekérrel utaztatnák a külföldi vagy hazai érdeklődőket az erdei utakon –, gyűjtőközpontot hoznának létre az erdei gyümölcsök, gombák begyűjtésére, ezáltal is kereseti lehetőséget biztosítva az Őrkőn élőknek. Mindezen tervek megvalósításához infrastruktúrára, irodára, koherensebb intézményes keretre lenne szükségük.