Új iskolaigazgatók Kézdivásárhelyen

Szeptember elsejétől az Apor Péter Szakközépiskola új igazgatója Madarász Éva, az aligazgatói teendőket dr. Constantinescu Herman állatorvos, az iskola tanára látja el.

„Számomra a kinevezés egy óriási kihívást jelent. Amikor júniusban felkértek, nagyon sokat töprengtem, viaskodtam magammal, hogy vállaljam-e avagy sem a tisztséget, de aztán arra az elhatározásra jutottam, hogy ette fene, belevágok, elvállalom. Igazából egy picikét haza is jöttem, hiszen itt végeztem a középiskolát, majd felvételiztem Bákóban, ahol biológia szakon államvizsgáztam és kaptam meg tanári kinevezésemet. A Református Kollégiumban tevékenykedtem, majd a Molnár Józsiás Általános Iskolában és az Apor Péter Szakközépiskolában tanítottam, amikor néhai Molnár Márta volt az iskolaigazgató. Ismét a Református Kollégium következett, ahol nevelési aligazgató voltam” – nyilatkozta lapunk megkeresésére Madarász Éva.

Meglátása szerint lelkes pedagógusi közössége van az iskolának, munkatársai jó ötletekkel, javaslatokkal hozakodtak elő. Tennivaló is bőven van, de nem tervez túl hosszú távra, mert kinevezése egy évre, 2021. augusztus 31-ig szól, így addig szeretne néhány változtatást eszközölni. „Közösen egy színvonalasabb iskolát tudunk létrehozni, a kitűzött cél a tanulmányi eredmények javítása. Úgy látom, hogy az aligazgatónak is ugyanezek az elképzelései. Úgy gondolom, hogy jól együtt fogunk tudni dolgozni” – mondotta a harminc éve pedagógusként tevékenykedő Madarász Éva, aki nevelési aligazgató volt a Molnár Józsiás-iskolában. „Itt nagyobb a munkaközösség, hiszen 33 főállású pedagógusból áll, és tanuló is több van, mintegy 600-an kezdik meg az új tanévet” – húzta alá az új igazgató.

A Bod Péter Tanítóképző új igazgatója az addigi nevelési aligazgató, Deák Magdolna magyar szakos tanár lett, aki egyúttal a Vackor Napközi Otthon igazgatói teendőit is ellátja. Munkáját Zoller Katalin nevelési aligazgató és Lázár Edit, a Vackor megbízott vezetője segíti. Az új tanévet 225 középiskolással és 89 óvodással kezdik.

Deák Magdolna huszonhárom éve van a pedagógusi pályán, tizenöt éve pedig a Bod Péter Tanítóképzőben tanít. Elmondása szerint a 23 esztendő alatt nagyon sok iskolában figyelte meg, hogyan működik az oktatói-nevelői munka. Egy Kolozs megyei faluban, Bácsban kezdte tanári pályafutását, a kolozsvári művészeti líceumban, majd a Báthory István Elméleti Líceumban folytatta. Hosszú út után kötött ki 2005-ben a tanítóképzőben, ahol mindig családias hangulat uralkodott, egy olyan szellemiség, ami ahhoz segíti hozzá a pedagógust és a diákot egyaránt, hogy kreativitását kipróbálja. Éveken keresztül nevelési aligazgató volt, közben módszertani feladatokat is ellátott és pedagógiai gyakorlatot is kezdett irányítani. Körzeti módszertanosnak is megválasztották és a tanügyminisztérium fennhatósága alá tartozó országos bizottságba is bekerült érettségitétel-íróként.

Mindig igyekezett olyan utakat keresni, amelyek segítették abban, hogy „rendet teremtsen a rendetlenségben” akár önmagában, akár a környezetében, illetve a társadalomban. Elmondása szerint nagyon válságos helyzetben vette át az iskola igazgatását, de fő célja az, hogy a jelenlegi kaotikus helyzetben rendet teremtsen. Hisz abban, hogy segítségére lesz a megyei tanfelügyelőség, a szaktárca azáltal, hogy nagyon részletes szabályozásokat közölnek, amiket életbe kell ültetni az egészség megőrzése érdekében.

Az igazgató azt is közölte, hogy az új tanévtől a Bod Péter Tanítóképzőben csecsemő- és kisgyermeknevelői osztály indul, azonban a filológiaosztály rovására, hiszen a tanfelügyelőség az óvó- és tanítóképző mellé csak egy szakot hagyott jóvá. „Sokan érdeklődtek a szak iránt, sokkal többen szerettek volna bejutni, mint ahányat fel tudtunk venni. Az iratkozást kezdetben nagyon megnehezítette a koronavírus-járvány miatt kialakult zűrzavar, felvételit nem rendezhettünk, s nagyon későn érkeztek a beiratkozást előíró dokumentumok. Végül több forduló után, 29-es létszámmal indul az osztály a 2020–2021-es tanévben (27 leány és 2 fiú)” – részletezte Deák Magdolna, aki abban reménykedik, hogy kérésüket teljesítik és engedélyezni fogják a harmadik, a filológiaosztályt is, hiszen a humán műveltség szellemi tőkét jelent.