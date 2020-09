Kiállítók nélkül tartják meg a Frankfurti Könyvvásárt

A Frankfurti Könyvvásár nemcsak a világ legnagyobb könyvszakmai találkozója, hanem „állandóan fejlődő, élő, agilis és alkalmazkodni képes vállalkozás”, ami azt is jelenti, hogy idén az eddigi legfőbb eleme, a nemzeti és kiadói standokból álló több ezer négyzetméteres kiállítás nélkül rendezik meg. Az utazási korlátozások miatt számos ország, köztük a díszvendég Kanada egyáltalán nem tud megjelenni az október 14-én kezdődő vásáron, emellett sok európai kiállítónak és szakmai látogatónak is szinte lehetetlen a részvétel – indokolták a döntést a szervezők.

Tavaly még 104 országból 7450 kiállító érkezett a vásárra és csaknem 300 ezer látogató. A rendezvény az első három szakmai nap után irodalmi fesztivállá alakult át, amelyen több ezer könyvbemutatót, felolvasást, pódiumbeszélgetést, író-olvasó találkozót rendeztek a vendégeknek.

A szervezők igyekeznek átmenteni ezt a hagyományt az idei vásárra, de a rendezvényeken személyesen csak regisztráció után és higiéniai óvintézkedések mellett lehet részt venni. Ugyanakkor a legtöbb eseményt közvetítik a vásár honlapján és bemutatkozik egy új szekció is, a Frankfurt Conference elnevezésű digitális könyvszakmai fórum, amelyen előadások és viták lesznek egyebek mellett a hangoskönyv-kiadásról és a tudományos művek kiadásáról. Megtartják a vásár hagyományos záró eseményét is, a németországi könyvkereskedők 25 ezer euróval járó békedíjának átadását is.