Népzene és néptánc a KultúrParkban Sepsiszentgyörgyön a KultúrPark színpadán a Tőkés család közös előadást mutat be a Heveder zenekarral karöltve szeptember 11-én, pénteken 18 órától. A zenekar 2002-ben alakult a Háromszék Táncegyüttes kísérőzenekaraként, a Heveder nevet 2008-ban az Erdélyi Táncházasok Találkozóján tartott koncertjén vette fel. Számos táncház- és népzenei találkozó házigazdájaként, illetve résztvevőjeként ismerheti a közönség. Tőkés Csaba Zsolt, a családfő és felesége, Tőkés Edit a Háromszék Táncegyüttes szólótáncosai voltak, ide vezethető vissza a Heveder zenekarral mai napig is ápolt jó kapcsolatuk. Az előadásban részt vesz fiuk, Tőkés Zsolt is és táncospárja, Sorbán Dorottya, az újabb néptáncos nemzedék tagjai, a Kincskeresők Néptáncegyüttes táncosai. Az előadásra az ülőhelyek száma korlátozott, 220 jegy lesz elérhető. A jegyek ára 5 és 10 lej, elővételben kaphatóak a városi jegyirodában, a Szabadság tér 1. szám alatt, illetve az esemény előtt egy órával a helyszínen.

Vízi mozi és színházi estek

Az árkosi Szentkereszty-kastély parkjában Floating Cinema & Theater néven új kulturális projekt indult: a vízi mozi és színházi estek. A rendezvénysorozat célja az árkosi Szentkereszty-kastélyt újra bevonni Sepsiszentgyörgy és a vidék kulturális körforgásába. Szeptember 11-én, pénteken 21 órától (esőnap: szombat) az M Studio Pyro című előadása látható; szeptember 13-án, vasárnap 21 órától (esőnap: szeptember 14., hétfő) a Művész mozi szervezésében a Portré a lángoló fiatal lányról című 2019-es filmet nézhetik meg az érdeklődők. A jegyvásárlás online történik a kulturális intézmények jegyértékesítő rendszerein keresztül. A helyszínre autóbusz indul a sepsiszentgyörgyi buszpályaudvarról 10 és 16 órakor, visszaút 20.50-kor (egy utazás ára 5 lej).

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A színház a meghirdetett szeptember 12-e helyett technikai okok miatt szeptember 15-én, kedden (esőnap: szerda) 18 órától tartja Szerb Antal VII. Olivér című regénye nyomán készült előadásának a bemutatóját Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban. Rendező: Zakariás Zalán. Javasolják, hogy aki teheti, online váltson jegyet a biletmaster.ro weboldalon, ha erre nincs lehetőség, a központi jegyirodában is kaphatóak jegyek hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve előadás előtt egy órával a helyszínen.

Zene

GITÁRKONCERT. A Kovásznai Művelődési Ház szabadtéri színpadán szeptember 11-én, pénteken 19 órától a Neogitár-Alfa Együttes gitárkoncertet tart. Felkészítő: Kurta Béla zenetanár. Fellépnek: Fülöp Zsolna, Karácsony Attila, Kovács Krisztián, Seres Balázs, Szabó Róbert, Tóth Ágota diákok. A koncertre a belépés ingyenes.

Szabadtéri vetítések

Sepsiszentgyörgyön a KultúrParkban ma 20.30-tól (esőnap: péntek) a Békeidő című 2020-as magyar filmet nézhetik meg az érdeklődők. Jegyet 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani. A pénztár programja: hétfőn, szerdán és pénteken 12–20, kedden, csütörtökön és esőnapon 13–21 óráig.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Az utcai hálózaton végzett munkálatok miatt Vargyason ma és pénteken 9 és 17 óra között szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Bardocon és Erdőfülén, pénteken Székelyszáldoboson és Olaszteleken. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttes­üvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

ERDÉLYI SZÁSZ TÖRZSASZTAL. A minden hónap második csütörtökjén Sepsiszentgyörgyön megszervezett német nyelvű törzsasztal összejövetelét ma 19 órától a Bástya étterem teraszán tartják. Bejárat az épülettől jobbra, a terasz az épület mögött található. Információk: stammtisch.ro.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete az érdekeltek tudomására hozza, hogy szeptember 14–18. között felfüggeszti a módosított 118/90-es törvénnyel kapcsolatban a kérvényezők fogadását.

BICIKLITÚRA. A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület szezonzáró biciklitúrát szervez a Nemere Útján szeptember 12-én, szombaton. Útvonal: Kézdivásárhely–Szentkatolna–Gelence–Haraly–Imecsfalva–Szentkatolna–Kézdivásárhely. Indulás 9.30 órakor a sportcsarnoktól, hazatérés a délutáni órákban. Szükséges felszerelés: az őszi időjárásnak megfelelő öltözet, élelem és pénz igény szerint, jó állapotban lévő kerékpár. A túra nem túl nehéz, 10 éves kortól, sebességváltós biciklivel teljesíthető. Sisak viselése ajánlott, főleg a fiataloknak.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról továbbra is csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

ÜGYFÉLFOGADÁS. A Kovászna Megyei Nyugdíjpénztár ügyfélfogadási programja: nyugdíjügyekkel kapcsolatos dokumentumok fogadása hétfőtől szerdáig 8.30–14, pénteken 8.30–12.30 óráig; temetkezési segély igénylése és kiadása kedden és csütörtökön 8.30–14 óráig; kezelési jegyek igénylése és átvétele hétfőtől csütörtökig 8.30–13.30, pénteken 8.30–12 óráig.

SUGÁSFÜRDŐN látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (telefon: 0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 431) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.