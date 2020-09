Kondor Ágota, a Székely Mikó Kollégium igazgatója, mentálhigiénés szakember harmadik mandátumára készül a városi képviselő-testületben. Szakmájából adódóan a versenyképes oktatás támogatásának híve, nagyra értékelte, hogy a városvezetés az oktatást prioritásként kezeli, ez meglátszik az oktatási intézményeken, mondta. A következő négy évre az iskolák, óvodák infrastrukturális fejlesztésének folytatását tűzte ki céljául, kiemelte, e téren nem számokban kell gondolkodni, hiszen a város jövője a gyerekek, ebbe belefektetni mindennél fontosabb. Az általánosságokon túl kiemelte a tehetségek felkutatásának fontosságát, a felzárkóztató programok támogatását, a nehéz szociális helyzetekre való nagyobb odafigyelést. Hozzátette, az egészséges jövőhöz fontos, hogy a gyerekek egészséges nevelést is kapjanak, életmódjukat eszerint alakíthassák, és ebben az önkormányzat is hathatósan segíthet, hiszen szórakozási, sportolási lehetőségeket tud biztosítani a megfelelően kialakított tereken, másrészt támogathatja azokat a rendezvényeket, civil szervezeteket, illetve az oktatási intézményeknek azokat a programjait, amelyek lehetőséget teremtenek az iskolán kívüli értelmes és egészséges szórakozásra.

Magyarosi Imola szintén tanár, két mandátumot töltött a sepsiszentgyörgyi önkormányzatban. Antal Árpád polgármester szerint igazi zöld politikus, és ez meglátszik érdeklődési körén is. Magyarosi Imola ugyanis elsősorban a városrendezési kérdésekkel foglalkozott ez idáig, és a továbbiakban is ezekre koncentrálna: az ez idáig megoldatlan problémák között például a Nagy György utcai kazánház ügyének rendezését említette fel, de kiemelte a lakónegyedek igényesebbé, esztétikusabbá alakításának fontosságát is. A kerékpározás híveként a biciklizés infrastruktúrájának kiépítése mellett egy fontos szempontra hívta fel a figyelmet: a tömbházlakóknak sok esetben nincs ahol tartaniuk kerékpárjukat, ebben lehet segítség számukra az önkormányzat által rendelkezésükre bocsátott biciklitároló: ezekből kettő már elkészült és helyére került, a közeljövőben a harmadikat is felszerelik.

Vargha Fruzsina idén került haza kolozsvári tanulmányai elvégzése után, önkormányzati tapasztalattal nem rendelkezik. Mint mondta, számára nem volt kérdéses, hogy hazajöjjön-e szülővárosába, döntésében fontos szerepet játszott, hogy Kolozsvárral ellentétben itt nincs káosz. Azt ő is tapasztalta, a város nagy hangsúlyt fektet az oktatásra, viszont a frissen diplomázott hazatérők – hacsak nem „menő” szakmát végeztek – nem nagyon tudják, mihez kezdjenek magukkal. Elismerte, összeköttetések nélkül művészettörténészként ő sem érvényesült volna, ezért arra gondolt, az önkormányzatnál egy olyan csapatot kellene kialakítani, amely tartja a kapcsolatot a belföldi vagy külföldi egyetemeken tanuló helyiekkel, és amely tájékoztatná őket, milyen lehetőségek várnának rájuk itthon. Ezen kívül a szabadidős tevékenységek változatosabbá tételét is szorgalmazná – mondta.

Antal Árpád polgármester a választási jelmondattal kapcsolatban kiemelte, ha valóban szintet akarunk lépni, legyen meg a bátorságunk hozzá, foglalkozni kell olyan tabunak számító témákkal is, mint például az alkohol a székely társadalomban, a családon belüli erőszak, az iskolai bántalmazás vagy a munkahelyi szexuális visszaélés. Másrészt a városi forgalom túlzsúfoltságára kitérve ismertette, az önkormányzat indítani fog egy roncsprogramhoz hasonló projektet: 3000 lejért megvásárolja azokat az autókat, amelyeket tulajdonosaik legalább tíz évvel ezelőtt írattak be Sepsiszentgyörgyön, az összeget utalvány formájában kapják meg az öreg autók tulajdonosai, amit a városban kell elkölteniük vásárlás vagy akár szolgáltatás formájában. Mint mondta, számításaik szerint ezáltal néhány év alatt legalább ezerrel csökkenne a városban levő autók száma.