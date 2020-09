Miközben több mint 1200 diák biztonságos fogadását készítik elő a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban, az épület felújításának közelgő kezdése miatt más jellegű szervezési feladatokat is el kell látnia az iskola vezetőségének.

A Székely Mikó Kollégium diákjai három épületegyüttesben kezdik meg a tanévet: az elemisek a Gábor Áron utcai, Kós Károly tervezte épületbe költöznek, helyükre mennek azok az osztályok, amelyek a Mikó park felőli épületszárnyában tanulnának, ahol a felújítást kezdik, a többiek maradnak a helyükön. A távolságtartási előírások miatt a laboratóriumokat is tanteremmé alakították, a régi díszteremben berendezett iskolamúzeumban is tanítani fognak. Ahol szükség volt rá, kivitték az osztályteremből a katedrát, a szekrényeket, egyszemélyes padokat helyeztek el. Bútorokat cipelnek, takarítanak, még a fertőtlenítőt is fertőtlenítik – részletezte Kondor Ágota igazgató.

Az oktatásszervezés buktatói közé tartozik, hogy nehéz, sok esetben lehetetlen megoldani az idegen nyelv tanítását tu­dásszint szerinti csoportokban, ami az intézmény vezetője szerint a minőség rovására megy. Ugyanígy gondot okoz a vallásórák megszervezése, ahol a diákok több osztályból járnak adott órára. A bentlakásban harmincegy diákot tudnak elhelyezni, ide új ágyneműket vásároltak, mivel a tanulók nem hozhatják otthonról, mint korábban.

A készülődésben a pedagógusok is jócskán kiveszik a részüket, a szülők közül is többen felajánlották segítségüket. Az online oktatáshoz szükséges kamerák, laptopok rendelkezésre állnak, a tantermekben hétfőre rend és tisztaság lesz, és ha nem is tökéletes minden megoldás, a tanítás megkezdődik – szögezte le az igazgató.

Lapunk kérdésére Kondor Ágota elmondta, bár szándékában volt ettől a tanévtől lemondani tisztségéről, a koronavírus-járvány olyan helyzetbe hozta az iskolákat, aminek megoldása nem könnyű feladat, úgy véli, ilyen időben nem ildomos átruházni a nehézségeket másra, ezért egyelőre marad.