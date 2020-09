Nem csak az új típusú koronavírussal való megfertőződések számának növekedésére számítanak az óvodák, iskolák megnyitása után, hiszen ősszel a felső légúti megbetegedések is gyakoribbak, és ezek a gyermekközösségeket is érintik – szögezte le tegnapi tájékoztatóján András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere. Azt is elmondta, a megye minden kórházának szüksége van vérre, ezért kéri a lakosságot, minél többen jelentkezzenek véradásra.