Vádat emeltek Tankó Vilmos ellen

A hatósági közleményben ugyanakkor viszonylag részletesen ismertetik, hogy a meg nem nevezett volt intézményvezető mely tettei kapcsán emeltek vádat, és ezek egy része egyezik azokkal, amiért 2019-ben a sepsiszentgyörgyi önkormányzat panasz alapján fegyelmi eljárást indított az akkor még igazgatói tisztségben lévő Tankó ellen. Lapunk még 2019 januárjában adott hírt a Tankó Vilmos elleni fegyelmi vizsgálatról, amely során súlyos gyanú is felmerült. A városházi eljáráshoz rendőrségi vizsgálat is társult, egyebek mellett szexuális zaklatás tárgyában.

Az ügyészség közlése szerint a vádlott tettei a büntető törvénykönyv 299-es cikkelyének második bekezdése, a 219-es cikkely első paragrafusa, illetve a 272-es cikkely első bekezdése értelmében bűncselekménynek minősülnek. Megjegyzik, hogy a vádlott a tettek elkövetése idején egy sepsiszentgyörgyi közintézményben töltött be vezető tisztséget. A leírtak szerint 2015 januárja és 2017 októbere, illetve 2018 folyamán felettesi minőségét kihasználva három, az alárendeltségében dolgozó nőtől több rendben (nem tudni, pontosan hányszor) szexuális szolgáltatásokat kért, és egyiküknél célt is ért. A vizsgálatot végzők azt is megállapították, hogy 2018 októberében az igazgatói irodában rátámadt az egyik sértettre, és nemi együttlétre akarta kényszeríteni. A vádlott továbbá ugyanazon év márciusában és októberében az egyik áldozatot megpróbálta fenyegetéssel, megfélemlítéssel rávenni, hogy álljon el a vele szemben megfogalmazott vádjaitól, és vonja vissza az ezek kapcsán tett nyilatkozatait. A közleményben továbbá jelzik, a vádiratot eljuttatták az alapfokon illetékes sepsiszentgyörgyi bírósághoz. Hozzáteszik, hogy a jogerős ítélet megszületéséig a vádlottat megilleti az ártatlanság vélelme.

Az ítélőszékek országos honlapján, a portal.just.ro-n ugyanakkor a sepsiszentgyörgyi bíróság tárgyalandó ügyei között, keddi iktatási keltezéssel megjelenik egy bűnper, melynek vádlottja Tankó Vilmos, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat alárendeltségé­ben működő Közösségfejlesztési Igazgatóság volt vezetője. A vád a 219-es cikkelyben foglalt szexuális zaklatás.

Amint arról beszámoltunk, 2018 végén Sepsiszentgyörgy önkormányzata fegyelmi eljárást indított Tankó Vilmos ellen, miután az igazgatóság alkalmazottjai közül többen is panasszal fordultak a városházához az intézményvezető viselkedése miatt. Az akkor megfogalmazott és részben a közvélemény elé tárt vádak egy része azonos az ügyészség által ismertetettekkel. Az önkormányzat az igazgatóságot húsz évig vezető Tankó Vilmos ügyében köztisztségviselőhöz méltatlan, intézménylejárató viselkedés, valamint közjavak nem rendeltetésszerű (saját céljaira történő) használata miatt indított vizsgálatot, mely végül 2019 áprilisában zárult. Tankó Vilmos munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették, elbocsátva az intézményben betöltött köztisztségéből. Tankó Vilmos bírósághoz fordult a menesztése miatt, a pert végül jogerősen idén július elején a brassói táblabíróságon elveszítette.

Amint azt 2019 januárjában mi is jeleztük, az intézményvezető ellen a fegyelmi vizsgálat alkalmával súlyos gyanú merült fel, az önkormányzati eljáráshoz rendőrségi vizsgálat is társult, egyebek mellett szexuális zaklatás tárgyában. A rendőrség a Háromszék megkeresésére akkor csak annyit erősített meg, hogy valóban vizsgálnak egy panaszt ebben a tárgyban és az alany Tankó Vilmos. Később azt is közölték, hogy az ügy átkerült az ügyészséghez.

Lapunk 2019 januárjában Tankó Vilmost is megszólaltatta, aki közvetve, de elismerte, hogy zajlik egy fegyelmi eljárás ellene, azt állítva, semmilyen hivatalos értesítést nem kapott a vizsgálatról, így pontosan azt sem tudja, mit is kifogásolhat a panasz benyújtója. A rendőrségi panasz kapcsán is hasonlóan vélekedett, hozzátéve: amíg bíróság által jegyzett jogerős ítélet nem születik a személyével kapcsolatosan, addig bármit rá lehet fogni, az ítélet megszületéséig bármilyen gyanúsítgatás csak szóbeszédnek tekinthető.