Meg kell tanulni románul

Kizárólag online is tanulhat egy gyermek, ha van ehhez orvosi igazolása – jelentette ki Monica Anisie tanügyminiszter. Kifejtette: az oktatási és az egészségügyi miniszter közös rendeletében több olyan helyzetet is megjelöl, amikor a szülő úgy dönthet, hogy gyermeke otthon marad és kizárólag online oktatásban vesz részt: ha a gyermek olyan betegségben szenved, amely súlyossá válhat, ha elkapja a vírust, vagy ha a családjában olyan személyek is vannak, akiket súlyosan érinthet egy esetleges fertőzés.