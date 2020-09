Tanévkezdési szabályozások

Kizárólag online is tanulhat egy gyermek, ha van ehhez orvosi igazolása – jelentette ki Monica Anisie tanügyminiszter. Kifejtette: az oktatási és az egészségügyi miniszter közös rendeletében több olyan helyzetet is megjelöl, amikor a szülő úgy dönthet, hogy gyermeke otthon marad és kizárólag online oktatásban vesz részt: ha a gyermek olyan betegségben szenved, amely súlyossá válhat, ha elkapja a vírust, vagy ha a családjában olyan személyek is vannak, akiket súlyosan érinthet egy esetleges fertőzés.

A vegyes oktatás úgy működne, hogy az otthon levő diákoknak számítógépen közvetítik az osztályból a leckét. Ebben a pedagógusok segítségére lehetnek az iskola könyvtárosai, laboránsai, illetve a kisegítő személyzet más tagjai, mivel a könyvtárak amúgy is zárva maradnak. A minisztérium 82 ezer, kétéves internetszerződéssel rendelkező táblagépet már előkészített, ezeket oda küldik, ahol csak online oktatás lesz – mondta még Anisie, hangsúlyozva, hogy európai alapokból az iskolák is szerezhetnek be elektronikus felszereléseket. Elmondta, hogy a kormány 175 millió eurót utalt ki eszközökre és mobilvécékre, és azt javasolta, hogy idén legfeljebb az első osztályosoknak tartsanak megnyitó ünnepségeket, és kizárólag az udvaron. A miniszter szerint jelenleg nincs pedagógushiány az oktatásban, és ha egy-egy tanár nem tudja folytatni az iskolai tevékenységét, helyettesíteni fogják. Ami a tanítás lényegét illeti, Monica Anisie leszögezte: az iskolai tanterv a kulcsfontosságú készségek kifejlesztését írja elő. A különböző tartalmak tanítása a pedagógusoktól is függ, a lényeg az, hogy a tanév végére a diákok elsajátítsák a készségeket, nem pedig az, hogy minden szöveget megtanuljanak.