Új otthon a Székely Mikó Kollégium kisdiákjainak

Kevés iskola pedagógusa mondhatja el, hogy olyan iskolában kezdi a tanévet, ahol a padoktól a székekig, a táblától a falfestésig, az udvar szabadtéri bútorzatától a játszótérig minden új, ráadásul a tanítók, tanárok dönthették el közösen, hogy milyen környezetben szeretnének tanítani, és a kivitelezés is az ő ötleteik alapján valósult meg. Ez történt a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium elemi osztályainak helyet adó Gábor Áron utcai, Kós Károly tervezte épületben és a hozzá tartozó kétszintes szabadtéri felületen, amelyet csütörtökön mutatott be a sajtó képviselőinek Antal Árpád polgármester és Kondor Ágota iskolaigazgató.

A legrövidebben a Victor Babeș utca felől megközelíthető felső udvarszinten felújított épületben tizenegy osztályt rendeztek be, itt fognak tanulni az előkészítő osztályosok, elsősök és másodikosok. A bejárattal szembeni diófa alatt padokkal ellátott lugast képeztek ki, az épület mögött jól felszerelt játszótér várja a kicsiket, ennek szomszédságában van a műfüves sportpálya, valamint az ugrógödörrel is ellátott atlétikai kispálya. Szabadtéri létesítményekben az alsó udvar is bővelkedik, a gumírozott fedésű udvarrészen már tavalytól állnak a pingpongasztalok, lesz vízszintes felületen bejárható mászófal, s bár a tornaterem még romokban, annak felújításán is dolgoznak.

A főépületben kilenc tanterem és három laboratórium (idegen nyelv, természettudományok és informatika) fog működni, ebben az épületben tanulnak a harmadikosok és a negyedikesek, a tanári szoba is itt kap helyett, ugyanúgy, mint korábban, közel a főbejárathoz. A bentlakókon kívül a délutáni oktatást is igénylő gyermekeknek főznek a teljesen új felszereléssel ellátott konyhán, az étkezőben kicserélik a bútorokat, a díszterem sorsáról később döntenek.

Kondor Ágota iskolaigazgató elmondta, a hátralévő munkálatokkal egy időben a még hiányzó digitális eszközöket is beszerelik, és hangsúlyozta: a tantermekben folyó oktatótevékenység mellett éppen olyan fontosnak tartják, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek mozgással a szabadban, ezért keresik a megoldást, hogy felügyelet alatt délután is legyenek szabadtéri foglalkozások az iskola udvarán, sportpályáján.

Az egykori Kós Károly Szakközépiskolában tartott avató jellegű tájékoztatón Antal Árpád polgármester beszámolt a város óvodáinak, iskoláinak az önkormányzat által támogatott felújítási, építési, korszerűsítési munkálatairól, az idei tanévkezdéshez nyújtott 5,2 millió lej értékű támogatásról, és azt mondta: Sepsiszentgyörgy készen áll, hogy a megyeközpontban működő harmincöt oktatási egységben több, mint tízezer óvodás és iskolás számára tanévet nyissanak. Lapunk kérdésére elmondta, a Székely Mikó Kollégiumnak átadott Kós Károly-épület felújítását a helyi önkormányzat önerőből állta, de közelebbről megkötik a Központi Fejlesztési Régiónál azt az uniós pályázati szerződést, amelynek révén az összeg 98 százalékát visszakapják. Került, amibe került, megérte – mondotta.

Várják az előkészítősöket

A Kós Károly tervezte iskolaépületben tett látogatás alkalmával a Székely Mikó Kollégium öt előkészítő osztályának tanítóit kérdeztük, miként készülnek a hat éves gyermekekkel való találkozásra, mit jelent számukra az, hogy a járványhelyzet miatt egy teljesen szokatlan tanév vár rájuk.

Márton Magdolna szerint ez a tanév új kihívások elé állítja a pedagógusokat, a gyermekeket és a szülőket, és az lesz nehéz, hogy megtalálják a módját annak, hogyan közelítsék meg minél jobban a normalitást. Egyelőre nem tudja elképzelni, milyen lesz maszkban tanítani olyan gyermekeket, akiket még nem ismer, és akik nem ismerik őt.

Urbán Laura úgy véli, fontos, hogy a gyermekek érzelmi biztonságát tartsák szinten, ne a félelmet erősítsék bennük a sok előírás miatt, de a higiéniai szabályokra is megtanítja a kicsiket, és elmondja nekik, hogy ez milyen fontos a saját és társaik egészségének megvédése szempontjából.

Mihály Eszter szerint az előkészítő osztály elsődleges szerepe, hogy a gyermekek hozzászokjanak az iskolához, megtanuljanak beilleszkedni ebbe a környezetbe, szerinte ez járványidőben sincs másképpen, ezért fontos, hogy a szülők, a tanítók és a diákok nyitottak legyenek az ezzel a helyzettel kapcsolatos dolgok megoldására.

Balogh Erika szerint az első iskolai évben a játékosság a fontos, de azért tanulnak is, hisz ismerkednek a számokkal és a betűelemekkel.

Gáll Éva is arra törekszik, hogy megértésre találjon a szülők körében, engedjék iskolába a gyermekeket, ők pedig mindent megtesznek a biztonságukért és azért, hogy bevezessék őket az iskola rendjébe. Elmondta, a vakációban nagyon sokat dolgoztak, hogy megfelelő körülmények között fogadják a gyermekeket, személyesen pedig értékeli, hogy az iskola elfogadta a javaslataikat, padot, széket, függönyt tervezhettek, ők alakíthatták a környezetüket.