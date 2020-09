Vízi mozi és színházi estek

Az árkosi Szentkereszty-kastély parkjában a Floating Cinema & Theater kulturális rendezvénysorozat részeként ma 21 órától (esőnap: szombat) az M Studio Pyro című előadása látható; szeptember 13-án, vasárnap 21 órától (esőnap: szeptember 14., hétfő) a Művész mozi szervezésében a Portré a lángoló fiatal lányról című 2019-es filmet nézhetik meg az érdeklődők. A jegyvásárlás online történik a kulturális intézmények jegyértékesítő rendszerein keresztül. A helyszínre autóbusz indul a sepsiszentgyörgyi buszpályaudvarról 10 és 16 órakor, visszaút 20.50-kor (egy utazás ára 5 lej).

Vigadó Akadémia

Kézdivásárhelyen a Wegener parkban hétfőn 18 órától a Vigadó Akadémia rendezvényén Virág Endre tart előadást A tánc az emberiség életében címmel. Az érdeklődőket egy táncokból szőtt, filmes történelemórára várják, melyen egyebek mellett szó lesz a tánc és a ritmus mindennapi életben betöltött szerepéről. A belépő ára 10 lej.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház az előzőleg meghirdetett szep­tember 12-e helyett technikai okok miatt szeptember 15-én, kedden (esőnap: szerda) 18 órától tartja a Szerb Antal VII. Olivér című regénye nyomán készült előadásának bemutatóját az ’56-os emlékparkban. Rendező: Zakariás Zalán. Javasolják, hogy aki teheti, online váltson jegyet a biletmaster.ro weboldalon, ha erre nincs lehetőség, a központi jegyirodában is kaphatóak jegyek hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve előadás előtt egy órával a helyszínen.

M STUDIO. Szeptemberben is játssza Pyro című tűzshow-ját az M Studio: a társulat Sepsiszentgyörgyön 13-án és 18-án a főtéren, 15-én a Csíki negyedben, 21-én 21.30-tól a Puskás Tivadar utcában várja az érdeklődőket. 29-én Kovásznán is bemutatják a tűzshow-t.

DIÁKSZÍNPAD. A Kovásznai Művelődési Központ színpadán szeptember 12-én, szombaton 17 és 19 órától a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad bemutatja Szabó Dezső Feltámadás Makucskán című darabját. A helyek száma korlátozott, a részvételi szándékot a culturacv@gmail.com címen vagy a művelődési ház Facebook-oldalán jelezhetik. Az előadáson a maszkviselés kötelező. A belépés ingyenes, de adományokat elfogadnak.

Zene

Sepsiszentgyörgyön a Bástya-ház udvarán (Olt utca 6. szám) ma 19 órától a Radu Vâlcu Kvartett koncertezik, az esemény szervezője az Árkosi Kulturális Központ. A helyek száma korlátozott, a jegy ára 10 lej, megvásárolható a központ székhelyén 9 és 15 óra között (telefon: 0267 373 651).

Kovásznán a művelődési ház szabadtéri színpadán ma 19 órától a Neogitár-Alfa Együttes koncertezik. Felkészítő: Kurta Béla zenetanár. Fellépnek: Fülöp Zsolna, Karácsony Attila, Kovács Krisztián, Seres Balázs, Szabó Róbert, Tóth Ágota diákok. A koncertre a belépés ingyenes.

Tánc

Sepsiszentgyörgyön a KultúrPark színpadán ma 18 órától a Tőkés család a Heveder zenekarral karöltve mutat be előadást. Jegyek 5 és 10 lejért elővételben kaphatóak a városi jegyirodában, a Szabadság tér 1. szám alatt, illetve az esemény előtt egy órával a helyszínen.

Az előadást szeptember 12-én, szombaton 18 órától Kézdivásárhelyen a Wegener parkban is láthatják az érdeklődők. A belépő ára 10 lej.

Mozi

A mától újrainduló sepsiszentgyörgyi Művész mozi programja: ma 11 és 11.15 órától Előre (amerikai animációs vígjáték, kalandfilm), 15.30 és 16 órától Lassie hazatér (német családi kalandfilm), 18 órától A szörnyűséges Ivana (román dráma), 18.15 órától Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film), 20.30 és 21 órától Bloodshot (amerikai fantasztikus akciófilm).

Szombaton 11 és 15.45 órá­tól az Előre, 11.15 órától a Lassie hazatér, 16 és 17.45 órától a 10 nap anyu nélkül francia vígjátékot, 18 és 20.30 órától a Bloodshot, 21 órától pedig a Miután összecsaptunk című filmet vetítik.

Vasárnap 11 és 15.45 órától: Lassie hazatér, 11.15 órától: Előre, 16 órától: Bloodshot, 18.15 és 21 órától: Miután összecsaptunk, 18.30 és 20.30 órától: 10 nap anyu nélkül.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház Kézdivásárhelyen a Wegener parkban ma 18 órától (esőnap: vasárnap) bemutatja A buták versenye című, Benedek Elek meséiből készült játékot, amelyet hatéves kortól ajánlanak. A belépő ára 5 lej.

Hitvilág

Torján szeptember 13-án, vasárnap Mária-búcsút tartanak. 11 órától lovas felvonulás indul az altorjai római katolikus plébániától, a szoborparkban 11.15-kor felavatják altorjai vitéz Kozma István altábornagy szobrát, 12 órakor ünnepi szentmise a Mária-kápolnában.

Az illyefalvi katolikus templom búcsúünnepét szeptember 15-én, kedden 18 órától tartják a fájdalmas szűzanya tiszteletére. Háromnapos lelkigyakorlat előzi meg a búcsút, szeptember 12-én, szombaton 18 órától Mária-köszöntő gyertyás körmenettel, szeptember 13-án, vasárnap 11 órától szentségimádás, 12 órától szentmise, szeptember 14-én, hétfőn 18 órától keresztúti ájtatosság, utána szentmise. A lelkigyakorlat moderátora és a búcsúünnep szónoka ft. Hajlák Attila imecsfalvi plébános.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Az utcai hálózaton végzett munkálatok miatt Vargyason ma 9 és 17 óra között szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Székelyszáldoboson és Olaszteleken, hétfőn Nagybaconban szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete az érdekeltek tudomására hozza, hogy szeptember 14–18. között felfüggeszti a módosított 118/90-es törvénnyel kapcsolatban a kérvényezők fogadását.

BICIKLITÚRA. A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület szezonzáró biciklitúrát szervez a Nemere Útján szeptember 12-én, szombaton. Útvonal: Kézdivásárhely–Szentkatolna–Gelence–Haraly–Imecsfalva–Szentkatolna–Kézdivásárhely. Indulás 9.30 órakor a sportcsarnoktól, hazatérés a délutáni órákban. Szükséges felszerelés: az őszi időjárásnak megfelelő öltözet, élelem és pénz igény szerint, jó állapotban lévő kerékpár. A túra nem túl nehéz, 10 éves kortól, sebességváltós biciklivel teljesíthető. Sisak viselése ajánlott, főleg a fiataloknak.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Grigore Balan tábornok úti Richter (telefon: 0267 351 025; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Szorgalom sétányi Galenus (telefon: 0267 313 929); Kézdivásárhelyen hétvégén a 22-es udvartéri Dona (telefon: 0372 407 089), hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 431) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.