Meghosszabbítanák a vészhelyzetet

A járvány jelenlegi állását figyelembe véve az egészségügyi minisztérium a veszélyhelyzet meghosszabbítását fogja javasolni, további 30 napra – jelentette be tegnap Nelu Tătaru tárcavezető. A vészhelyzetet május közepén hirdették ki Romániában, két hónapi szükségállapotot követően, és most fogják negyedszer meghosszabbítani.

„Szeptember nehéz hónap lesz, mindannyiunknak elővigyázatosnak kell lennünk. Szeptember elsején megnyitottuk a vendéglőket, a színházakat és mozikat, a lakosság hazatért a nyaralásból, zsúfolttá vált ismét a tömegközlekedés. Következik szeptember 14-e, az iskolakezdés, a tömegközlekedés még zsúfoltabb lesz, emellett választási kampány van, szeptember 27-én pedig szavazás” – sorolta Nelu Tătaru, hangsúlyozva, hogy a járványhelyzetet csak a szabályok betartásával lehet kezelni. „Ha betartjuk a szabályokat, az esetek száma viszonylag kevéssel fog emelkedni, megmaradunk ugyanazon a platón. Ha viszont nem tartjuk be, meredeken emelkedhet az esetszám.”

Változtak a szabályok

Módosította a koronavírussal fertőzött betegek ellátására vonatkozó előírásokat az egészségügyi minisztérium. A Hivatalos Közlönyben szerda este megjelent rendelet értelmében a tünetmentes fertőzöttek akár otthon vagy egy általuk választott helyen is tartózkodhatnak, és nem feltétlenül kell újratesztelni őket, hanem a pozitív teszteredménytől számított 14 nap után újra visszatérhetnek rendes tevékenységükhöz, de még tíz napig távolságot kell tartaniuk és maszkot kell hordaniuk a családtagjaik jelenlétében és a munkahelyükön is. Azok a személyek, akik a koronavírusra jellemző tüneteket észlelnek magukon (lázat, száraz köhögést, légzési nehézségeket), a 112-es számot és a családorvost kell hívják telefonon, és meg kell várniuk, amíg a mentő értük jön, és elszállítja őket. A diagnózis felállítása után a tünetmentes vírushordozókat otthonukban vagy egy e célra szolgáló egészségügyi intézményben is elszigetelhetik, a betegeket pedig kórházba utalják.