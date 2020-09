„Ha a diák a szüleitől azt hallja, hogy a vírus nem létezik, csak egy vicc, és a maszkviselés is csak egy vicc, akkor eleinte nehéz lesz vele boldogulni. Egyértelműen tudtára kell adni, hogy az iskolában bizonyos szabályokat be kell tartani” – jelentette ki. Hangsúlyozta: már a tanévkezdés első napján nyíltan és részletesen el kell magyarázni a diákoknak, hogy milyen veszélyekkel jár a járvány, és hogy miképpen lehet védekezni ellene. El kell mondani nekik azt is, milyen következményekkel jár a védekezési szabályok megszegése. „Ha nem tartod be a szabályokat, kiteszünk az osztályból, és értesítjük a szüleidet, mert veszélyezteted az osztálytársaidat és a családjukat. Ezt kell nekik elmagyarázni” – szögezte le. (Maszol)

VÉGRE OSZTJÁK A MASZKOKAT. Hargita megyében már a múlt héten, Maros megyében szerdán kezdték el a polgármesteri hivatalok kiosztani a kormányalapból biztosított ingyenmaszkokat. Minden érintett egy 50 darabos csomagot kap. Az ingyenes védőeszközre a hátrányos helyzetű személyek jogosultak: akik szociális segélyben részesülnek, családfenntartási pótlékot kapnak, 704 lejnél kisebb a nyugdíjuk, és azok a rokkantak, akiknek kizárólag szociális juttatásból származik jövedelmük. A rendelkezések értelmében az önkormányzatok készítették el a jogosultak listáját, és szintén ők juttatják el az ingyenmaszkokat az érintetteknek. Az önkormányzatok által lejelentett számokat figyelembe véve az egészségügyi minisztérium 115 millió maszkot vásárolt, összesen 73 millió lejért (az összeg nem tartalmazza az áfát), ami 0,68 lejes darabonkénti árat jelent. Hargita megyében összesen 1,5 millió maszkot osztanak ki, Maros megyében 68 983 jogosultnak 3,44 milliót. (Székelyhon)

DRAGNEA MEGSÉRTŐDÖTT. A bírósághoz fordult Liviu Dragnea volt SZDP-elnök, mert zokon vette, hogy a rahovai börtön – ahol 2019 májusában kezdte meg három és fél éves büntetése letöltését – megfosztotta a munkához való jogától, miután engedély nélkül interjút adott a Realitatea Plus tévének. Dragnea azt mondta, egy volt tanácsadójával beszélgetett Skype-on, és már csak azért sem gondolta, hogy ez nyilvánosságra kerül, mert beszélgetőtársa, Anca Alexandrescu a konyhában, házias öltözékben volt, a jelenet harmadik résztvevője pedig, Irina Tănase – a politikus élettársa – éppenséggel hálóruhában. Dragnea – aki mérnöki diplomával rendelkezik – bebörtönzése óta a rahovai autószerelő műhelyben dolgozott, amiért különféle kedvezményeket kapott. Az ügyet Bukarest ötödik kerületi bírósága tárgyalja, az egykori pártvezért videókonferencián hallgatták ki. (Revista 22)