Kiss Imre elmondta, 219 háromszéki óvodai és iskolai egységben minden beiskolázott gyermek számára megkezdődik az új tanév, nyolcvannégyben a sárga forgatókönyvet kell betartani, ami 9702 gyermeket érint, itt az óvodások, elemisek, nyolcadikosok és tizenkettedikesek kivételével a többiek a hibrid megoldás szerint tanulnak, azaz 2000-en hetente, kéthetente felváltva vesznek részt az osztálytermi és az online oktatásban. Teremhiány és egyes helyeken felújítási munkálatok miatt tizenegy iskolában két váltásban tanítanak, a magyar tagozaton ez érinti a kökösi, aldobolyi, hidvégi, oltszemi, magyarhermányi, árapataki tanulókat, valamint a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjait.

Az online oktatáshoz szükséges, az osztályteremből történő élő közvetítést lehetővé tevő digitális felszerelések tekintetében nem állnak túl jól a háromszéki iskolák, az 1421 tanteremből csupán 512 rendelkezik a szükséges kamerákkal, laptopokkal, internethálózattal, a közel huszonötezer diák közül pedig augusztusban több mint hatezren jelezték, hogy nincs laptopjuk, táblagépük. A vonatkozó kormányprogram révén Kovászna megye egyelőre háromezer táblagépre számít, mivel a májusi igényléskor ennyit jeleztek az iskolák, augusztusban ellenben ennek kétszeresére tettek le kérést – tájékoztatott a főtanfelügyelő.

Az újranyomtatott tankönyvekből a teljes mennyiség megérkezett a megyébe, ez 354 címet jelent és 28 657 könyvet, a nyolcadikosok ellenben idén is hoppon maradnak: a román tagozaton öt tantárgyból már megérkeztek a kiadványok, még öt címre leadták a rendelést, a magyar diákok egyelőre csak a magyar és a kisebbségeknek szánt román tankönyvet kapják meg, a többi el sem készült, nem lehet rendelni.

Ötvennégy épületnek nincs tűzoltósági engedélye, huszonegy egység nem rendelkezik egészségügyi jóváhagyással, köztük tizenegy amiatt, mert az érintett településen nem iható a hálózati víz, négy új épületnek nem történt meg a hivatalos átvétele, négy helyen már megoldották a mosdóblokk/véce helyzetét épületen belül vagy mobilvécével, de még nincsenek használatban, két településen még várják a helyi önkormányzat ezirányú segítségét.

Kérdésre válaszolva a megyei főtanfelügyelő elmondta, a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke átiratban közölte az intézménnyel, járványügyi igazolást csak az óvodát és előkészítő osztályt kezdő gyermekeknek, valamint azoknak az ötödikeseknek és kilencedikeseknek kell felmutatniuk, akik iskolát változtatnak, a testnevelési órára vonatkozó orvosi igazolást pedig az iskolaorvos is kiadhatja, ahol van ilyen. A főtanfelügyelő hangsúlyozta, a járványügyi igazolás nem vonatkozik a koronavírussal összefüggő betegségre, hanem a védőoltási igazolásról van szó, amit korábban is be kellett mutatni.