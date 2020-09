Tanévkezdés előtt pár nappal az Oltfej vidéki iskoláiban is szétnéztünk. Mindenhol a zöld forgatókönyv szerinti kezdésre rendezkedtek be, eszerint minden gyermek osztálytermekben tanulhat.

– Sepsibükszádon egyelőre semmi különös baj nincs, a tanulóink férőhelyét is meg tudjuk oldani, megfelelő maszkokról is gondoskodtunk – tájékoztatott Bíró Rozália igazgató. Hozzátette: az óvodások három csoportja kényelmesen, három külön teremben kezdhet, kilencosztálynyi iskolás szintén külön-külön, ahol meg tudják oldani a tanulók közötti biztonsági távolságot.

Lapunk érdeklődésére Bíró Rozália elmondta, végeztek a meszeléssel és a fertőtlenítéssel, az iskola épülete előtt vadonatúj idomköves járda épült, tűzifájuk az udvaron, szakképzett pedagógusban sincs hiány, a község önkormányzata mindenben segíti őket.

Nincs ez másképp Mikó­újfalu Fejér Ákos Általános Iskolájában sem, ahol Nagy Sándor igazgató-tanártól érdeklődtünk. Ők is a zöld forgatókönyv szerint szeretnék megkezdeni a tanítást – mondta. Meg kellett cserélniük az osztályokat, hogy biztosítani tudják az előírt távolságot a tanulók között, továbbá két mosdó áll a gyermekek rendelkezésére. Laptop- és tabletszükségletüket közölték az önkormányzattal, beszerzésük érdekében pályázni fognak.

Málnás községben rendes program szerint meg tudják kezdeni az oktatást – jelezte Kovács Attila igazgató-tanár. Zalánpatakon és Málnásfürdőn sem lesz gond, mind a két épület jó állapotban van, a megfelelő távolságot biztosítani tudják. Zalánpatakon alacsony a létszám, Málnásfürdőn pedig nemrég újították fel az iskola épületét.

Bodok községben három településen folyik oktatás: a községközpontban, Zalánban és Oltszemen. Bodokon az V. és a VI. osztályosok ülőhelyeihez plexiüveget szerelnek, az iskolapadok mindenütt egyszemélyesek és minden tanulónak megvan a saját helye. Az Iskola otthonról program előírásai szerint összeállították a rászoruló tanulók tablet- és laptopigényét, melynek beszerzésében számíthatnak a helyi önkormányzat segítségére – közölte Kátai Zsuzsanna igazgató.

Sepsikőröspatakon iskolakezdésre nem tudják befejezni az új óvoda épületét. A kis ovisok egyelőre maradnak az egyik félig megépített külön épület elkészített emeleti részén, ahol az építkezés idején is voltak, s ahol megfelelőek a körülmények a zöld forgatóköny szerinti tevékenységhez, akárcsak a Kálnoky Ludmilla Általános Iskola, a régi leányzárda leromlott épületében, ahol ugyan lehet biztosítani az oktatást, de eddig még nem jelentkezett kivitelező a felújításra. Vancea Eszter igazgató elmondta, hogy osztálycserékkel megoldották a kötelező távolságot, a mosdók használatával sincs gond.

Ugyancsak megfelelő módon kezdhetnek a kálnoki I–IV osztályos iskolában. A kőröspataki önkormányzat ígéretet tett, hogy segítséget nyújt az elektronikai felszerelések beszerzésében is.

A sepsikőröspataki iskolaközponthoz tartozó árkosi Gelei József-iskola helyzetéről Hunyadi Olga igazgató-tanár számolt be, náluk is adott minden feltétel a zöld program szerinti tanévkezdéshez – mondta. Egy osztályban csak kétszemélyes padok voltak, melyeket a polgármesteri hivatal segítségével egyszemélyesekre sikerült cserélniük. Három laptopra is szükségük lehet, ha online oktatásra kerül sor, beszerzésükre az önkormányzattól kaptak ígéretet.

Az árkosi óvoda épülete teljesen külön van, ahol minden feltétel teljesül, már felkészültek az oktatás megkezdésére – felelte kérdésünkre Kocsis Gabriella óvónő, aki azt is elmondta, hogy a helybeli napközi otthon a nyáron is szünet nélkül, biztonságosan működött.

A gidófalvi Czetz János Általános Iskolában e hét elején kezdtek meszelni és fertőtleníteni – tudtuk meg Zsigmond Réka igazgatótól. Itt sincs akadálya a zöld forgatókönyv szerinti kezdésnek. Egyik osztályban ugyan kettős padok vannak, de a tanulókat az ülőhelyek kicserélése nélkül is el lehet helyezni biztonságos távolságban. A koronavírus-járvány miatti előírásokat az angyalosi új, Forró Elek-iskolában is be tudják tartani.