Tanévkezdés előtt Dálnokon

Mivel hamarosan nekilátnak az óvodaépület tatarozásának, az óvodások a művelődési központ kistermében kezdik el az új tanévet. Az iskolában egy váltásban fognak tanítani, az egyetlen nagyobb létszámú, 22 tanulós összevont osztály az I–IV-ben van, de őket egy nagyobb terembe költöztették át, ahol biztosított a megfelelő távolság a padok között. Ha időközben változna az iskola besorolása a járvány miatt, akkor arra is felkészültek, hogy áttérjenek az online oktatásra, most készült el az iskola online platformja, de egyelőre kérdés, hogy kik tudnak majd rácsatlakozni és kik nem. Több tanuló is igényelt támogatást táblagépvásárlásra, márciustól az évzáróig a Facebook és a Messenger segítségével zajlott a távoktatás.

Az igazgató azt is elmondta, hogy a tanulók számára külön bejárat és kijárat lesz, beszerezték egy hónapra az épület fertőtlenítéséhez szükséges anyagot is, de a nyár folyamán egy szakcég is elvégezte az iskola szakszerű fertőtlenítését. A községházától arcmaszkokat kaptak, amelyeket kiosztanak a rászorulóknak. A tanévkezdés után nem engedik belépni az iskola udvarára a szülőket és a hozzátartozókat, akinek problémája lesz, csenget és valaki bekíséri őt az iskola épületébe. Ugyanez a szigorítás az óvodások esetében is érvényes lesz.