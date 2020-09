„Komoly gondjaink voltak, az elmúlt két és fél évben még tervezőt is cseréltünk, de Istennek hála, most már az engedélyeket is megkaptuk, így a templom északi felén és a mellékhajók fölött megkezdődhetett a födém javítása, ahol helyenként már beázások is voltak. A kivitelezőcégnek három hónap áll rendelkezésére, hogy elvégezze a tetőjavítást” – számolt be Beder Imre tiszteletes.

A református egyház vezetője szerint a szarufák aránylag épek, a lécezéseket és a cserepeket cserélik ki a pályázati pénzből. „Tűz és szú ellen kell lekezelni a farészeket, vadonatúj, hegyes végű cserép kerül a tetőre. Kicseréljük a csatornarendszert, nyilván, ha már fel van állványozva, akkor a templom falát is kijavítják” – mondta a lelkész. Hosszú távú terveik között a torony és a parókia melletti, a református egyház tulajdonában levő, jelenleg óvodaként használt ikerépület javítása is szerepel. Utóbbira már meg is van a pályázati pénz. A templom beltere egyelőre nem igényel felújítást, ami nagyobb gondot okoz, az a templom alapzatának a salétromosodása, ezt elég nehéz lesz orvosolni – mondta Beder Imre lelkész.