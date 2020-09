Mesevetítés a főtéren

A mindkét este fél kilenckor kezdődő vetítések 3D-ben követhetőek. A DATE Egyesület és a román kormány támogatásával, az új művészeti formákat fejlesztő művészek segítségével készült, a Gyárfás Jenő Képtár homlokzatára kivetített előadás kétnyelvű. A téren egyébként megjelenik maga Árgyélus királyfi is, aki a történetét mai környezetbe átültető film mellett egyéb rövid rajzfilmeket is bemutat magyar és román nyelven. Az esemény a román rajzfilmkészítés 100 évének ünnepe is egyben. A közönség számára a szervezők kijelölik a biztonságos távolságtartás szerinti helyeket, a maszk viselése ajánlott. (vop)