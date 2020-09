Hogy Erdővidék élhetőbb legyen

Baróton Erdővidék Múzeumának udvarán RMDSZ-tisztviselők és szimpatizánsok előtt mutatta be Tamás Sándor a kistérség fejlesztését taglaló Erdővidék 2030 programot. Mint mondotta, bár a hosszú távú terveket kampányban ismertetik, azokat nem kell politikai ígérgetésként értékelni, a most bemutatott program is a helyi és a tudományos életből érkező szakemberek részvételével összeállított Potsa József Megyefejlesztési Terv része. A megyeitanács-elnök mindenkit arról biztosított: ha van, aki kezet nyújtson, akkor ők azt elfogadják és jó partnerként támogatnak minden fejlesztési törekvést.