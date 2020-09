Az ombudsman úgy véli: ha az állam korlátozó intézkedéseket vezet be, akkor kötelessége biztosítani a körülményeket a védőmaszktól a szappanig, „mert víz feltételezhetően van, már ha egyáltalán van”. Renate Weber szerint a hibrid oktatás a tanárok számára is nagy kihívás, arra pedig semmi szükség nincs, hogy a szülőket büntetőjogi felelősségrevonással fenyegessék, ha gyermekeiket nem küldik iskolába. Éppen elég traumatizált a társadalom – jelentette ki, és kifejtette: „a büntetőjogi felelősségrevonás feltételezi a bűncselekmény elkövetését, sőt, annak szándékát is, hogy a szülő rosszat akar a gyermekének, ha nem akarja iskolába küldeni”. Elmondta: többször kérdezte a tanügyminisztériumtól, fontolóra vették-e, hogy a szülők, az egy háztartásban élők dönthessék el, milyen típusú oktatásban vegyen részt a tanuló, de nem kapott választ.