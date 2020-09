A romániai Stockholm-szindróma

Így van ez az államelnökökkel: Traian Băsescu után még talán reméltük, hogy nála csak jobb lehet a Nagyszeben városából érkező Klaus Iohannis, most hat év után már-már visszasírjuk a szekus hajóskapitányt – mindkettő ugyanannyira magyarellenes, ugyanúgy teljhatalomra törekszenek, de az előbbiben legalább volt némi spiritusz. Miniszterelnökök tekintetében talán még látványosabb a lecsúszás: Emil Boc jelenlegi kolozsvári polgármester kormányfői teljesítményét már-már a válságkezelés modelljének értékelhetjük főként annak tükrében, hogy kik követték tisztségben, miként jutottunk el a szemtelen, de arrogáns Victor Pontán, a magyarok akasztásával fenyegetőző Mihai Tudosén vagy éppen a tehetetlen Viorica Dăncilán át Ludovic Orbanig. Hiába látjuk a fokozódó káoszt, a vízió teljes hiányát, Ludovic Orban teljesítményének megítélését nem szabad elkapkodnunk, s nem csak elődeihez kell mérnünk, hanem lehetséges utódaihoz is.

Mert bármennyire ellenszenves legyen most a liberális kormányfő, nem árt, ha tudjuk: a bukaresti sajtó egy része szerint legfőbb párton belüli riválisa – és lehetséges utódja a miniszterelnöki székben! – nem más, mint Rareș Bogdan, a Nemzeti Liberális Párt elnökhelyettese, Klaus Iohannis kedvence. Aki pedig éppen a minap adott kis ízelítőt politikai krédójából mindazoknak, akik esetleg feledték magyarellenességben tobzódó produkcióit a televízió képernyőjén. Nem akárhol bukkant fel a liberálisok elnökhelyettese: Marosvásárhelyen korteskedett, szokásához híven magyarellenes uszítással. Szónoklatában a liberálisok elnökhelyettese az RMDSZ-szel folytatott harcról és az RMDSZ képviselőinek „szétzúzásáról” beszélt, majd a nemzeti érdekre és a hasznos szavazatra utalva felszólította Dorin Floreát és Claudiu Maiort, hogy lépjenek vissza a liberális jelölt javára. Rareș Bogdannak, persze, voltak ennél súlyosabb magyarellenes kirohanásai is, szava pedig a legkevésbé sem súlytalan, legutóbb a parlamentben éppen az ő nacionalista hangulatkeltése nyomán utasítottak el egy sor tanügyi törvénymódosítást, ami azt bizonyítja: jóllehet, hivatalosan európai parlamenti lépviselőként dolgozik, befolyása kiterjed a bukaresti ügyekre is.

Óvatosan kívánjuk hát Ludovic Orban bukását: még a végén Rareș Bogdant ültetik a nyakunkba.