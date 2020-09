Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház a meghirdetett szeptember 12-e helyett technikai okok miatt szeptember 15-én, kedden (esőnap: szerda) 18 órától tartja Szerb Antal VII. Olivér című regénye nyomán készült előadásának bemutatóját az ’56-os emlékparkban. Rendező: Zakariás Zalán. Javasolják, hogy aki teheti, online váltson jegyet a biletmaster.ro weboldalon, ha erre nincs lehetőség, a központi jegyirodában is kaphatóak jegyek hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve előadás előtt egy órával a helyszínen.

M STUDIO. Szeptemberben is játssza Pyro című tűzshow-ját a társulat: Sepsiszentgyörgyön 15-én a Csíki negyedben, 18-án a főtéren, 21-én 21.30-tól a Puskás Tivadar utcában várják az érdeklődőket. 29-én Kovásznán is bemutatják a tűzshow-t.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán szeptember 15-én, kedden: 15.45-től Előre (amerikai animációs vígjáték), 16 órától Lassie hazatér (német családi kalandfilm), 18 órától Drakulics elvtárs (magyar vígjáték), 18.15 órától Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film), 20.30 és 21 órától Bloodshot (amerikai fantasztikus akciófilm).

Kiállítás

KOVÁSZNÁN a Kádár László képtárban szeptember 15-én, kedden 17 órakor megnyitják a 28. Incitato művésztábor Lósorsok című kiállítását. A tárlatot méltatja: Sántha Imre Géza művészettörténész. Népdalokat ad elő Fülöp Zsolna, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákja.

Előadás

ELŐADÁS. Kézdivásárhelyen a Wegener parkban ma 18 órától a Vigadó Akadémia rendezvényén Virág Endre tart előadást A tánc az emberiség életében címmel. Az érdeklődőket egy táncokból szőtt, filmes történelemórára várják, melyen egyebek mellett szó lesz a tánc és a ritmus mindennapi életben betöltött szerepéről. A belépő ára 10 lej.

KÖNYVBEMUTATÓ. Baróton Erdővidék Múzeumának udvarán szeptember 15-én, kedden 18 órakor Székely Árpád földrajztanár (Székelyudvarhely) vetített képes előadással egybekötve ismerteti A történeti Erdély című, közelmúltban megjelent túrakalauzát és térképét. A kötet a helyszínen megvásárolható, a szerző dedikál. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező. A találkozón a szájmaszk viselése és a megfelelő távolság betartása kötelező.

Hitvilág

TEMPLOMBÚCSÚ. Az illyefalvi katolikus templom búcsúünnepét szeptember 15-én kedden 18 órától tartják a fájdalmas Szűzanya tiszteletére. A búcsú szónoka Hajlák Attila imecsfalvi plébános.

Rajzpályázat

A Diakónia Keresztyén Alapítvány idősgondozó szolgálata rajzpályázatot hirdet az idősek világnapja alkalmából Kovászna megyei óvodások és iskolások részére. A pályázat témája: idős nagyszülővel, idősekkel kapcsolatos esemény, tevékenység, portré. Benevezni szabadon választott grafikai vagy festési technikával készült, A/4-es méretű alkotásokkal lehet. Egy alkotó csak egy pályamunkával vehet részt. A kép hátuljára kérik feltüntetni a pályázó nevét, csoportját, osztályát, a tanintézmény nevét, címét, a pedagógus nevét és telefonos elérhetőségét, az alkotás címét. Pályázhatnak óvodások, illetve diákok előkészítőtől tizenkettedik osztályig. A pályamunkák beadási határideje: szeptember 25., péntek 12 óra. Az alkotásokat személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a Diakónia Keresztyén Alapítvány idősgondozó szolgálatához. Cím: 520037 Sepsiszentgyörgy, Gyár utca 41. szám. További információk a 0371 000 764-es telefonszámon kérhetők. A beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli, a díjazott alkotásokat az idősek világnapja alkalmából szervezett ünnepi rendezvényen állítják ki október elsején Sepsiszentgyörgyön a belvárosi református templomban.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás szeptember 15-én, kedden 9 és 14 óra között Kur­tapatakon a 2-es transzformátorállomás körzetében, szep­tember 16-án, szerdán 9 és 14 óra között Bálványosfürdőn.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Nagybaconban, kedden Magyarhermányban és Kisbaconban szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

KÉZIMUNKAKÖR. Újraindul a Háromszéki Fürge Ujjak kézimunkakör tevékenysége. Ma 16 órára várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni, stb.) szerető fiatalt és időset a sepsiszentgyörgyi ’56-os emlékparkba.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsi­szentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete az érdekeltek tudomására hozza, hogy szeptember 14–18. között felfüggeszti a módosított 118/90-es törvénnyel kapcsolatban a kérvényezők fogadását.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon a sepsiszentgyörgyi székházban (Konsza Samu utca 21. szám) 9-13 óra között. Ugyanakkor segítséget nyújtanak az elektronikus aláírásban is a 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. ♦ Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

GOMBAvizsgálat. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgáltatás ingyenes.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter (telefon: 0267 351 025; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 431) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.